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Botafogo-SP x Operário: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:55
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As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Botafogo-SP e Operário se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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    • Ficha do jogo

    BSP
    OPE
    Campeonato
    Brasileirão Série B 2026
    Data e Hora
    14/06/2026, 19:00
    Local
    Arena NicNet - Ribeirão Preto, São Paulo
    Árbitro
    Onde assistir

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Operário vive bom momento na Série B e chega embalado por uma sequência de três partidas sem derrotas. Com 19 pontos, o Fantasma ocupa a oitava colocação e busca um resultado positivo para se aproximar ainda mais do G4 da competição.

    Na última rodada, a equipe paranaense venceu o Juventude por 2 a 1 e confirmou a evolução sob o comando de Luizinho Lopes. Para o confronto, o treinador volta a contar com Neto Paraíba, que cumpriu suspensão, mas não terá o atacante Aylon, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

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    Do outro lado, o Botafogo-SP tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Pantera aparece na 16ª colocação, com 10 pontos, e corre o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento em caso de novo tropeço.

    A equipe paulista foi derrotada pelo Vila Nova na rodada passada e busca reação diante de sua torcida. O técnico terá o retorno do meia Leandro Maciel, mas não poderá contar com o zagueiro Wallace e o lateral-esquerdo Patrick Brey, ambos suspensos.

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    Tudo sobre Botafogo-SP x Operário (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Botafogo-SP 🆚 Operário
    13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).
    👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
    🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
    🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
    🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Botafogo-SP
    Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Ericson e Felipe Vieira; Morelli, Matheus Sales e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Kelvin.
    Técnico: Allan Aal.

    Operário
    Vágner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Neto Paraíba e Boschilia; Hidelberto Pereira, Pablo e Moraes.
    Técnico: Luizinho Lopes.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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