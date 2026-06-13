Botafogo-SP x Operário: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B
Botafogo-SP e Operário se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
O Operário vive bom momento na Série B e chega embalado por uma sequência de três partidas sem derrotas. Com 19 pontos, o Fantasma ocupa a oitava colocação e busca um resultado positivo para se aproximar ainda mais do G4 da competição.
Na última rodada, a equipe paranaense venceu o Juventude por 2 a 1 e confirmou a evolução sob o comando de Luizinho Lopes. Para o confronto, o treinador volta a contar com Neto Paraíba, que cumpriu suspensão, mas não terá o atacante Aylon, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Do outro lado, o Botafogo-SP tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Pantera aparece na 16ª colocação, com 10 pontos, e corre o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento em caso de novo tropeço.
A equipe paulista foi derrotada pelo Vila Nova na rodada passada e busca reação diante de sua torcida. O técnico terá o retorno do meia Leandro Maciel, mas não poderá contar com o zagueiro Wallace e o lateral-esquerdo Patrick Brey, ambos suspensos.
Tudo sobre Botafogo-SP x Operário (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo-SP 🆚 Operário
13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Botafogo-SP
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Ericson e Felipe Vieira; Morelli, Matheus Sales e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Kelvin.
Técnico: Allan Aal.
⚫ Operário
Vágner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Neto Paraíba e Boschilia; Hidelberto Pereira, Pablo e Moraes.
Técnico: Luizinho Lopes.
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