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São Bernardo x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo da Série B

No ABC Paulista, São Bernardo e Sport fazem confronto direto pelo G-2

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:15
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São Bernardo e Sport se enfrentam pelo Brasileirão Série B (Arte / Lance!)
São Bernardo e Sport se enfrentam pelo Brasileirão Série B (Arte / Lance!)

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B reserva uma verdadeira decisão na manhã deste domingo (14), às 11h (horário de Brasília). No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o São Bernardo enfrenta o Sport em um embate direto que vale a consolidação dentro da zona de acesso direto à elite do futebol nacional.

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    Nesta edição da Série B, o regulamento traz uma dinâmica ainda mais acirrada: apenas os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A, enquanto do 3º ao 6º lugar disputam um quadrangular decisivo. Por isso, terminar a rodada no topo é crucial.

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O São Bernardo, comandado por Ricardo Catalá, vive um momento espetacular. Invicto há oito rodadas, o Bernô ocupa a vice-liderança com 24 pontos após bater o CRB fora de casa. Para defender sua posição e o ótimo retrospecto recente, Catalá terá força máxima com o retorno do experiente lateral Pará, que cumpriu suspensão na rodada passada.

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    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

    O Sport, sob a batuta de Márcio Goiano, aparece logo atrás, na 3ª colocação, com 23 pontos. O Leão da Ilha vem de um empate em casa diante do Athletic e sabe que a vitória em solo paulista significa ultrapassar o rival e reentrar no grupo dos dois classificados diretos. O técnico rubro-negro ganha reforços de peso para a missão: o volante Yago Felipe e o atacante Iury Castilho retornam de suspensão e devem retomar suas vagas entre os titulares.

    ✅ Ficha do jogo: São Bernardo x Sport

    • Competição: Campeonato Brasileiro da Série B (13ª rodada)
    • 📅 Data: Domingo, 14 de junho de 2026
    • ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
    • 📍 Local: Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
    • 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

    📋 Prováveis Escalações

    SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Hyoran; Pedro Vitor, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá.

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    SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Yago Felipe, Fábio Matheus e Biel; Chrystian Barletta, Perotti e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

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