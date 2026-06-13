Athletic x Goiás: onde assistir, horário e escalações do jogo da Série B Na Arena Sicredi, Athletic e Goiás duelam de olho no G-6 da Série B

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B coloca frente a frente duas equipes que miram uma aproximação definitiva no grupo dos classificados para o quadrangular do acesso. Neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), o Athletic recebe o Goiás na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), separados por apenas um ponto na tabela.

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Como chegam as equipes para o jogo?

O Athletic, comandado pelo ex-craque Alex, vive um momento de estabilidade e confiança. Atual nono colocado com 18 pontos, o time mineiro sustenta uma invencibilidade de quatro partidas e chega embalado após arrancar um valioso empate contra o Sport na Ilha do Retiro. Apostando na manutenção do entrosamento, Alex vai repetir a escalação titular para tentar fazer valer o fator casa e colar no Criciúma, que abre a zona de classificação com 20 pontos.

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Por outro lado, o Goiás entra em campo pressionado e sob a necessidade de dar uma resposta imediata à sua torcida. Na décima posição com 17 pontos, o Esmeraldino tenta apagar a péssima impressão deixada na rodada passada, quando foi goleado em casa por 4 a 0 pelo Novorizontino. Diante do vexame, o técnico Daniel Paulista planeja mudanças estruturais na equipe. O lateral-esquerdo Nicolas cumpre suspensão automática, mas o treinador ganha o importante reforço do volante Lucas Rodrigues, que reassume a titularidade após servir à seleção brasileira sub-20.

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✅ Ficha do jogo: Athletic x Goiás

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B (13ª rodada)

Campeonato Brasileiro da Série B (13ª rodada) 📅 Data: Domingo, 14 de junho de 2026

Domingo, 14 de junho de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 📍 Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)

Arena Sicredi, São João del Rei (MG) 📺 Onde assistir: ESPN (Disponível no plano premium do Disney+)

📋 Prováveis Escalações

ATHLETIC: Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Gian Cabezas, Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Zeca; Dixon Vera e Max. Técnico: Alexandro de Souza (Alex).

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luisão e Djalma; Machado, Juninho, Bruno Sávio e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Esli García. Técnico: Daniel Paulista.

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