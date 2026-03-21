Vasco não resiste ao Pinheiros e volta a perder no NBB

Se está reagindo no Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, o Vasco segue na luta contra o rebaixamento no NBB. Após o triunfo dramático sobre o Osasco, há uma semana, a equipe foi superada, neste sábado, em São Januário, pelo líder Pinheiros, por 81 a 63. Apesar do revés, Serjão e Magna, ambos com 14 pontos, foram os cestinhas da partida.

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Bastante eficiente no ataque e com poucos erros na defesa, a equipe paulistana fez valer o favoritismo, principalmente no primeiro quarto, vencido por 25 a 17. No segundo, o Pinheiros dominou novamente (17 a 11), enquanto os donos da casa até empataram o segundo (15 a 15). Mas a equipe visitante seguiu soberana, fechando o último quarto em 24 a 20. Foi a 28ª derrota do Vasco em 33 jogos no NBB.

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A equipe de São Januário, que só está à frente do lanterna Osasco na classificação, volta à quadra no dia 1º. Novamente em casa, o Vasco mede forças com o Paulistano, às 20h.

Vasco x Flamengo no dia 14

Depois do jogo com o Paulistano, o Vasco recebe, na sequência, o Minas e o Cruzeiro. Em seguida, term pela frente o clássico diante do Flamengo, no dia 14 de abril.

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