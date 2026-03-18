Seu Jorge fará show no Jogo das Estrelas do NBB
Evento será realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 28 de março
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A 17ª edição do Jogo das Estrelas no Novo Basquete Brasil (NBB) terá grandes nomes não só em quadra, mas também fora dela. Isso porque será de Seu Jorge, grande cantor e compositor brasileiro, a missão de conduzir o show da partida. O evento, sediado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), acontece no dia 28 de março, a partir das 17h30 (de Brasília).
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Seu Jorge se destaca por suas músicas de samba e pagode e também pelo seu papel como ator. E, agora, terá mais um ponto em seu extenso currículo: o show no Jogo das Estrelas do NBB, que reunirá grandes atletas tanto do Brasil quanto do redor do mundo.
Como será o formato do Jogo das Estrelas do NBB
O Jogo das Estrelas será disputado por quatro equipes. Duas delas reunirão os destaques brasileiros da temporada. Enquanto isso, a outra levará à quadra os estrangeiros que disputam a competição. Já o quarto time será formado pelos atletas de até 22 anos. Além dos jogos, acontecerão os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.
Confira os elencos
Time Alexey Borges (NBB Brasil)
- Adyel Borges (Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações
- Brunão (CAIXA/Brasília) – 2 participações
- Douglas dos Santos (Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação
- Elinho (Corinthians) – 6 participações
- Lucas Dias (Sesi Franca) – 6 participações
- Gui Deodato (Flamengo) – 5 participações
- Wesley (Flamengo) – 3 participações
- Paulo Lourenço (Mogi Basquete) – Primeira aparição
Time Cristiano Felício (NBB Brasil)
- Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações
- Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação
- Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação
- Matheusinho (Botafogo) – 1 participação
- Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações
- Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação
- Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações
- Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações
Time Shamell (NBB Mundo)
- Dontrell Brite (Bauru Basket) – 2 participações
- Elyjah Clark (Corinthians) – Primeira aparição
- Facundo Corvalan (CAIXA/Brasília) – Primeira aparição
- David Jackson (Sesi Franca) – 14 participações
- Jeremy Hollowell (Ceisc/União Corinthians) – Primeira aparição
- Erik McCree (KTO Minas) – Primeira aparição
- Alex Negrete (Flamengo) – Primeira aparição
- David Sloan (Pinheiros) – 1 participação
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Time Wini Silva (Jovens Estrelas)
- Agapy (Pinheiros) – Primeira aparição
- Cauã Pacheco (Pinheiros) – Primeira aparição
- Felipe Gregate (Pinheiros) – 1 participação
- Pedro Pastre (Pinheiros) – Primeira aparição
- Kauan Raymundo (Corinthians) – Primeira aparição
- Vitinho Brandão (Paulistano) – Primeira aparição
- Yuri (KTO Minas) – Primeira aparição
- Zu Jr. (Sesi Franca) – 2 participações
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