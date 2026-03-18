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Seu Jorge fará show no Jogo das Estrelas do NBB

Evento será realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 28 de março

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/03/2026
12:00
Seu Jorge fará show no Jogo das Estrelas do NBB, em São Paulo (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraSeu Jorge fará show no Jogo das Estrelas do NBB, em São Paulo (Foto: Reprodução/ Instagram)
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A 17ª edição do Jogo das Estrelas no Novo Basquete Brasil (NBB) terá grandes nomes não só em quadra, mas também fora dela. Isso porque será de Seu Jorge, grande cantor e compositor brasileiro, a missão de conduzir o show da partida. O evento, sediado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), acontece no dia 28 de março, a partir das 17h30 (de Brasília).

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Seu Jorge se destaca por suas músicas de samba e pagode e também pelo seu papel como ator. E, agora, terá mais um ponto em seu extenso currículo: o show no Jogo das Estrelas do NBB, que reunirá grandes atletas tanto do Brasil quanto do redor do mundo.

Como será o formato do Jogo das Estrelas do NBB

O Jogo das Estrelas será disputado por quatro equipes. Duas delas reunirão os destaques brasileiros da temporada. Enquanto isso, a outra levará à quadra os estrangeiros que disputam a competição. Já o quarto time será formado pelos atletas de até 22 anos. Além dos jogos, acontecerão os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.

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Confira os elencos

Time Alexey Borges (NBB Brasil)

  • Adyel Borges (Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações
  • Brunão (CAIXA/Brasília) – 2 participações
  • Douglas dos Santos (Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação
  • Elinho (Corinthians) – 6 participações
  • Lucas Dias (Sesi Franca) – 6 participações
  • Gui Deodato (Flamengo) – 5 participações
  • Wesley (Flamengo) – 3 participações
  • Paulo Lourenço (Mogi Basquete) – Primeira aparição
Gui Deodato - Flamengo - NBB - Basquete
Gui Deodato durante partida do Flamengo contra o Caxias do Sul, pelo NBB (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Time Cristiano Felício (NBB Brasil)

  • Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações
  • Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação
  • Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação
  • Matheusinho (Botafogo) – 1 participação
  • Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações
  • Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação
  • Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações
  • Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações

Time Shamell (NBB Mundo)

  1. Dontrell Brite (Bauru Basket) – 2 participações
  2. Elyjah Clark (Corinthians) – Primeira aparição
  3. Facundo Corvalan (CAIXA/Brasília) – Primeira aparição
  4. David Jackson (Sesi Franca) – 14 participações
  5. Jeremy Hollowell (Ceisc/União Corinthians) – Primeira aparição
  6. Erik McCree (KTO Minas) – Primeira aparição
  7. Alex Negrete (Flamengo) – Primeira aparição
  8. David Sloan (Pinheiros) – 1 participação

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Time Wini Silva (Jovens Estrelas)

  • Agapy (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Cauã Pacheco (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Felipe Gregate (Pinheiros) – 1 participação
  • Pedro Pastre (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Kauan Raymundo (Corinthians) – Primeira aparição
  • Vitinho Brandão (Paulistano) – Primeira aparição
  • Yuri (KTO Minas) – Primeira aparição
  • Zu Jr. (Sesi Franca) – 2 participações

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