Vasco vence no zerar do cronômetro e quebra sequência negativa no NBB

O Vasco quebrou um jejum de sete partidas sem vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Na tarde deste sábado (14), a equipe superou o Osasco, em São Januário, por 88 a 86. O triunfo foi definido quando faltavam apenas dois segundos para o cronômetro zerar, quando o ala Morgan converteu dois lances livres.

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Responsável pelos pontos do triunfo, Morgan foi o cestinha da partida, com 26 pontos. O norte-americano ainda contribuiu com quatro rebotes e três assistências. Pelo Osasco, o destaque foi o armador Harris, que anotou 22 pontos.

A vitória encerrou uma sequência negativa que durava desde o dia 2 de fevereiro, quando o Vasco venceu o Pato Basquete, fora de casa. Desde então, a equipe comandada pelo técnico Cássio Santos sofreu derrotas diante de Brasília, São José, Bauru, Franca, Rio Claro, União Corinthians e Caxias do Sul.

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O resultado mantém os dois times na parte de baixo da tabela. O Vasco alcançou os 37 pontos e aparece na 18ª colocação. O Osasco vem imediatamente atrás, em 19º, com 35 pontos.

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Lamar Morgan, do Vasco, foi o cestinha da partida contra o Osasco no NBB (Foto: Mauricio Almeida/ Vasco)

Como foi o jogo

O equilíbrio deu o tom da partida desde o início, com as equipes trocando pontos e alternando a liderança do placar, mas o Vasco teve mais eficiência ofensiva e terminou o primeiro quarto à frente. O time da casa manteve o ritmo no segundo período, mas o Osasco aumentou a pressão e a partida foi para o intervalo com o Vasco à frente por 28 a 25.

Na volta para o intervalo, o controle da partida passou a ser dos paulistas, que mostraram bom aproveitamento dos rebotes ofensivos, levando a melhor no terceiro quarto por 24 a 12. Porém, os anfitriões buscaram a recuperação no período decisivo e o equilíbrio voltou a dominar o placar.

A seis segundos para o fim da partida, o jogo estava empatado em 86 pontos, e o técnico vascaíno pediu tempo. Na sequência, Morgan sofreu falta e colocou o Vasco à frente após converter os dois lances livres. O armador Dalaqua desperdiçou um arremesso de três pontos para o Osasco, e não houve mais tempo para reação.

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