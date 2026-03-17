Brasil perde para a China e não vai ao Mundial Feminino de Basquete

Não faltou luta, nesta terça-feira, em Wuhan, na China. Ainda assim, a seleção brasileira não resistiu ao favoritismo das donas da casa e deu adeus à chance de jogar o Mundial Feminino de Basquete, com a derrota por 83 a 71, em Wuhan. Será a terceira edição seguida do torneio que o Brasil fica fora.

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O time dirigido pela americana Pokey Chatman chegou a vencer o último quarto (17/14), mas foi dominado no terceiro (perdeu por 23/12) e também foi superado no primeiro, por 21/17. No segundo, o Brasil buscou o empate, em 25/25. Apesar do revés, Damiris foi a cestinha do jogo, com 26 pontos.

Sem a seleção brasileira, estão classificadas para o torneio Bélgica, China, Mali, Alemanha, Nigéria, França, Coreia do Sul, EUA, Espanha, Itália e Austrália. A competição acontece de 4 a 13 de setembro, em Berlim, na Alemanha.

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A campanha do Brasil no Pré-Mundial:

Brasil 70 x 99 Bélgica

Sudão do Sul 79 x 94 Brasil

Brasil 65 x 84 República Tcheca

Mali 73 x 76 Brasil

China 83 x 71 Brasil



4º Quarto: Brasil 17/14

Brasil luta, vence o último quarto, mas dá adeus ao sonho de voltar ao Mundial. Donas da casa abrem 81/69 a 30 segundos do fim. Faltando quase 2 minutos para o fim, chinesas lideram por 78/68. Damiris acerta uma cesta de três pontos, Brasil busca a reação e faz 8/1. A seleção da casa larga na frente no último quarto.

3º Quarto: China 23/12

Brasil busca a reação, mas adversárias abrem 69/52, a maior vantagem até aqui na partida.

China abre 14/6 no terceiro quarto.

2º Quarto: Brasil 25/25

Seleção brasileira encosta no placar, mas rivais fazem 43/41. Time da casa volta a liderar e abre 36/34. Com uma cesta de três de Emanuely de Oliveira, Brasil vira para 28/27. Kamilla Cardoso leva o Brasil ao empate: 21/21. Brasil começa com dois pontos de Cacá Martins.

1º Quarto: China 21/17

Equipe dirigida por Pokey Chatman faz um bom primeiro quarto, mas não evita a derrota parcial por 21/17. Com mais dois pontos de Damiris, Brasil diminui a desvantagem para 18/16. China volta a liderar e abre 16/11. Donas da casa abrem 9/5, mas a seleção brasileira chega ao empate com uma cesta de Damiris. Brasil começa com uma cesta de três de Bella Nascimento, mas China já reage e vira para 7/3.

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