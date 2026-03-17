Brasil perde para a China e não vai ao Mundial Feminino de Basquete
Seleção brasileira é derrotada por 83 a 71
- Matéria
- Mais Notícias
Não faltou luta, nesta terça-feira, em Wuhan, na China. Ainda assim, a seleção brasileira não resistiu ao favoritismo das donas da casa e deu adeus à chance de jogar o Mundial Feminino de Basquete, com a derrota por 83 a 71, em Wuhan. Será a terceira edição seguida do torneio que o Brasil fica fora.
Veja os lances da derrota do Brasil para a China no Pré-Mundial de Basquete
Mais Esportes
Brasil vence Sudão do Sul no Pré-Mundial de basquete feminino
Mais Esportes
Franca busca classificação na Champions League de Basquete em série contra o Minas
NBB
➡️ NBB: Jogo das Estrelas será no Ginásio do Ibirapuera, em março
O time dirigido pela americana Pokey Chatman chegou a vencer o último quarto (17/14), mas foi dominado no terceiro (perdeu por 23/12) e também foi superado no primeiro, por 21/17. No segundo, o Brasil buscou o empate, em 25/25. Apesar do revés, Damiris foi a cestinha do jogo, com 26 pontos.
Sem a seleção brasileira, estão classificadas para o torneio Bélgica, China, Mali, Alemanha, Nigéria, França, Coreia do Sul, EUA, Espanha, Itália e Austrália. A competição acontece de 4 a 13 de setembro, em Berlim, na Alemanha.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A campanha do Brasil no Pré-Mundial:
Brasil 70 x 99 Bélgica
Sudão do Sul 79 x 94 Brasil
Brasil 65 x 84 República Tcheca
Mali 73 x 76 Brasil
China 83 x 71 Brasil
4º Quarto: Brasil 17/14
- Brasil luta, vence o último quarto, mas dá adeus ao sonho de voltar ao Mundial.
- Donas da casa abrem 81/69 a 30 segundos do fim.
- Faltando quase 2 minutos para o fim, chinesas lideram por 78/68.
- Damiris acerta uma cesta de três pontos, Brasil busca a reação e faz 8/1.
- A seleção da casa larga na frente no último quarto.
3º Quarto: China 23/12
- Brasil busca a reação, mas adversárias abrem 69/52, a maior vantagem até aqui na partida.
- China abre 14/6 no terceiro quarto.
2º Quarto: Brasil 25/25
- Seleção brasileira encosta no placar, mas rivais fazem 43/41.
- Time da casa volta a liderar e abre 36/34.
- Com uma cesta de três de Emanuely de Oliveira, Brasil vira para 28/27.
- Kamilla Cardoso leva o Brasil ao empate: 21/21.
- Brasil começa com dois pontos de Cacá Martins.
1º Quarto: China 21/17
- Equipe dirigida por Pokey Chatman faz um bom primeiro quarto, mas não evita a derrota parcial por 21/17.
- Com mais dois pontos de Damiris, Brasil diminui a desvantagem para 18/16.
- China volta a liderar e abre 16/11.
- Donas da casa abrem 9/5, mas a seleção brasileira chega ao empate com uma cesta de Damiris.
- Brasil começa com uma cesta de três de Bella Nascimento, mas China já reage e vira para 7/3.
🤑 Aposte em seu atleta favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias