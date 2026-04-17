Imprensa internacional repercute a morte de Oscar Schmidt: 'Lenda'

O mundo do basquete sofreu uma grande perda nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A lenda do esporte deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história da modalidade.

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Com a notícia do falecimento, portais de todo o mundo prestaram homenagens para a lenda brasileira.

<strong>ESPN (Estados Unidos)</strong>

Tradução: Oscar Schmidt, membro do Hall da Fama do Basquete, do Brasil, morre aos 68 anos.

<strong>Jornal Marca (Espanha)</strong>

Tradução: Oscar Schmidt, uma lenda do basquete mundial, faleceu.

<strong>The Washington Post (Estados Unidos)</strong>

Tradução: Oscar Schimidt, jogador de basquete brasileiro Hall da fama, morre aos 68

<strong>La Gazzetta dello Sport (Itália)</strong>

Tradução: Adeus a Oscar, lenda do basquete. A Mão Sagrada, que fez de Caserta um grande time, faleceu aos 68 anos.

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Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

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Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

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Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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