Relembre a carreira de Oscar Schmidt, o 'Mão Santa'

O mundo da bola laranja perdeu um dos maiores nomes da história. O Brasil lamentou nesta sexta-feira (17) a morte de Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, considerado lenda da modalidade mesmo sem ter jogado na NBA, liga dos Estados Unidos.

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Oscar acumulou um total de 49.937 pontos nos 29 anos de carreira profissional e 1.600 jogos disputados. O "Mão Santa", como era conhecido, vestiu as camisas de 11 clubes e fez história pela Seleção Brasileira. Uma carreira espetacular sem ter pisado na NBA.

A história de Oscar Schmidt

Oscar nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 16 de fevereiro de 1958. Ele deu os primeiros passos em Brasília, ainda aos 13 anos, mas apareceu para o cenário nacional em 1975, no Palmeiras.

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Pelo Verdão, recebeu as primeiras convocações para seleções de base e principal, e também as primeiras medalhas pela Amarelinha, nos Sul-Americanos de 1977 (ouro) e 1979 (prata), além dos bronzes no Mundial de 1978 e Pan-Americano de 1979.

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O destaque o levou ao tradicional Sírio, onde conquistou os primeiros títulos, e, em seguida, ao América do Rio para breve passagem. Em 1982, recebeu uma proposta para atuar pela equipe italiana Juvecaserta e se consolidou na Itália. No meio disso, conquistou o Ouro do Pan em 1987, realizado em Indianápolis, que marcou uma geração e o esporte em cima dos Estados Unidos.

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Foram oito anos temporadas pelo Juvecaserta e três no Pavia, de 1990 a 1993. De lá, seguiu a trajetória na Europa e defendeu o Valladolid até 1995.

Oscar Schmidt é o maior nome do basquete brasileiro (Foto: Divulgação/FIBA)

Mão Santa no Brasil

Oscar Schmidt volta ao país para defender o Corinthians em 1995. Pelo Timão, ganhou o Campeonato Brasileiro de 1996 e transferiu no ano seguinte para o Bandeirantes, onde ficou até 1998.

O ex-craque do basquete brasileiro ainda passou pelo Mackenzie antes de chegar ao Flamengo, em 1999, clube onde foi idolatrado e encerrou sua carreira, em 2003, tendo conquistado duas edições do Campeonato Carioca (1999 e 2002).

Veja todos os títulos de Oscar Schmidt

Seleção Brasileira: Jogos Pan-Americanos (1987) e Campeonato Sul-Americano (1977, 1983 e 1985).

Palmeiras: Copa Interamericana (1977), Campeonato Brasileiro (1977), Campeonato Paulista (1974).

Sírio: Campeonato Mundial (1979), Sul-Americano de Clubes (1979), Campeonato Brasileiro (1979) e Campeonato Paulista (1978 e 1979).

Juvecaserta (ITA): Copa da Itália (1988)

Corinthians: Campeonato Brasileiro (1996)

Mackenzie: Campeonato Paulista (1998)

Flamengo: Campeonato Carioca (1998 e 2002)