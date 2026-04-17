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Flamengo presta homenagem ao ídolo Oscar Schmidt

Rubro-Negro foi o último time do "Mão Santa"

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João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
17:02
Basquete Masculino: Oscar Schmidt anuncia que vai continuar jogando basquete durante entrevista coletiva na sede do Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ). (Rio de Janeiro (RJ), 23.05.2002. Foto de Alexandre Campbell/Folhapress)
imagem cameraOscar Schmidt foi jogador do Flamengo entre 1999 a 2003 (Foto: Alexandre Campbell/Folhapress)
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Em nota oficial, o Flamengo lamentou a morte de Oscar Schmidt, que aconteceu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo. O "Mão Santa" atuou pelo Rubro-Negro entre 1999 a 2003 e conquistou o Campeonato Carioca em 1999 e 2002.

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Veja a nota oficial do Flamengo sobre a morte de Oscar Schmidt

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores ídolos da história do nosso basquete e do esporte mundial: Oscar Schmidt. O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea e enchendo de orgulho a Nação Rubro-Negra. Seu legado absoluto transcende as quadras e inspirará gerações eternamente. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs neste momento de imensa dor. Descanse em paz, lenda."

Lenda do basquete mundial, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

O mundo do basquete sofreu uma grande perda nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A lenda da bola laranja deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história do esporte.

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Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo, onde recebeu atendimento médico.

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

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Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

➡️ Oscar Schmidt é homenageado em cerimônia do Hall da Fama do COB

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

Oscar Schmidt durante jogo da seleção brasileira (Foto: Divulgação/FIBA)
Oscar Schmidt durante jogo da seleção brasileira (Foto: Divulgação/FIBA)

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