Corinthians vence primeiro jogo das oitavas de final do NBB

O Corinthians deu o primeiro passo rumo às quartas de final do NBB 2025/26. Na tarde desta terça-feira (21), os paulistas fizeram valer o mando de quadra no Ginásio Wlamir Marques e derrotaram a Unifacisa por 88 a 78. Com o resultado, a equipe larga na frente na série melhor de cinco, abrindo 1 a 0 nas oitavas de final.

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Como foi o jogo?

Empurrado pela torcida, o Corinthians construiu sua vitória logo na primeira metade do confronto. O domínio corintiano foi avassalador nos dois quartos iniciais, estabelecendo uma vantagem que os paraibanos não conseguiram reverter. O triunfo mantém a soberania paulista sobre o rival de Campina Grande nesta temporada, somando agora três vitórias em três jogos disputados.

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Maiores pontuadores

O grande nome da partida foi o ala-armador norte-americano Davaunta Thomas, cestinha do duelo com 21 pontos. O Corinthians ainda contou com atuações de gala de seus pilares:

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Clark: 20 pontos fundamentais na rotação.

20 pontos fundamentais na rotação. Elinho: Maestro do time, anotando um duplo-duplo com 12 pontos e 11 assistências.

Maestro do time, anotando um duplo-duplo com 12 pontos e 11 assistências. Lucas Cauê: Soberano no garrafão com 12 pontos e 11 rebotes.

Pelo lado da Unifacisa, o destaque foi o armador venezuelano Sifontes, que tentou capitanear uma reação ao anotar 15 pontos, mas não foi suficiente para frear o ímpeto mandante.

Corinthians x Unifacisa oitavas de final (Foto: Beto Miller/ Corinthians)

Equilíbrio Histórico e próximos jogos

Apesar do favoritismo corintiano, que encerrou a fase regular em 6º lugar, contra a 11ª posição da Unifacisa, o retrospecto histórico mostra um equilíbrio raro: desde 2018, as equipes se enfrentaram 18 vezes, com 9 vitórias para cada lado.

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A série agora se muda para o Nordeste. A Unifacisa terá a chance de dar o troco diante de sua torcida na Arena Unifacisa, onde recebe o Corinthians para os jogos 2 e 3 da série.

Próximo jogo: Sexta-feira (24), às 19h, em Campina Grande.

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Agenda das Oitavas de Final:

Confira os demais confrontos que agitam o início dos Playoffs:

Terça-feira (21):

11h30: Pinheiros x Rio Claro

18h: Minas x Cruzeiro

20h30: Paulistano x Bauru

Quarta-feira (22):

19h30: Franca x Botafogo

19h: Flamengo x União Corinthians

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