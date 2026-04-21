Corinthians vence primeiro jogo das oitavas de final do NBB
Alvinegro vence o time paraibano por 88 a 78 na abertura da série melhor de cinco.
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O Corinthians deu o primeiro passo rumo às quartas de final do NBB 2025/26. Na tarde desta terça-feira (21), os paulistas fizeram valer o mando de quadra no Ginásio Wlamir Marques e derrotaram a Unifacisa por 88 a 78. Com o resultado, a equipe larga na frente na série melhor de cinco, abrindo 1 a 0 nas oitavas de final.
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Como foi o jogo?
Empurrado pela torcida, o Corinthians construiu sua vitória logo na primeira metade do confronto. O domínio corintiano foi avassalador nos dois quartos iniciais, estabelecendo uma vantagem que os paraibanos não conseguiram reverter. O triunfo mantém a soberania paulista sobre o rival de Campina Grande nesta temporada, somando agora três vitórias em três jogos disputados.
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Maiores pontuadores
O grande nome da partida foi o ala-armador norte-americano Davaunta Thomas, cestinha do duelo com 21 pontos. O Corinthians ainda contou com atuações de gala de seus pilares:
- Clark: 20 pontos fundamentais na rotação.
- Elinho: Maestro do time, anotando um duplo-duplo com 12 pontos e 11 assistências.
- Lucas Cauê: Soberano no garrafão com 12 pontos e 11 rebotes.
Pelo lado da Unifacisa, o destaque foi o armador venezuelano Sifontes, que tentou capitanear uma reação ao anotar 15 pontos, mas não foi suficiente para frear o ímpeto mandante.
Equilíbrio Histórico e próximos jogos
Apesar do favoritismo corintiano, que encerrou a fase regular em 6º lugar, contra a 11ª posição da Unifacisa, o retrospecto histórico mostra um equilíbrio raro: desde 2018, as equipes se enfrentaram 18 vezes, com 9 vitórias para cada lado.
A série agora se muda para o Nordeste. A Unifacisa terá a chance de dar o troco diante de sua torcida na Arena Unifacisa, onde recebe o Corinthians para os jogos 2 e 3 da série.
Próximo jogo: Sexta-feira (24), às 19h, em Campina Grande.
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Agenda das Oitavas de Final:
Confira os demais confrontos que agitam o início dos Playoffs:
Terça-feira (21):
- 11h30: Pinheiros x Rio Claro
- 18h: Minas x Cruzeiro
- 20h30: Paulistano x Bauru
Quarta-feira (22):
19h30: Franca x Botafogo
19h: Flamengo x União Corinthians
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