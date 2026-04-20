A fase de mata-mata, os famosos "playoffs", do Novo Basquete Brasil (NBB) começa nesta terça-feira (21). Após uma intensa temporada regular, as 16 equipes melhores colocadas seguem nas oitavas de final em busca do tão sonhado título em junho. Conheça com o Lance! os confrontos e o histórico recente dos adversários.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confrontos dos playoffs do NBB

Franca (1º) x Botafogo (16º)

A série entre o melhor e o pior da temporada regular não tem histórico de zebras no NBB. De um lado, o Franca registrou o melhor ataque do ano com um "saldo de pontos" que supera os 520 pontos, além de ter sofrido apenas seis derrotas em 38 disputados. Do outro, 10 vitórias salvaram o Botafogo de ficar novamente fora dos playoffs, como aconteceu na última edição.

Os dois confrontos na primeira fase entre os times não fugiram da lógica: duas vitórias tranquilas por 20 pontos de diferença em ambos os turnos. O primeiro jogo terminou em 91 a 61 para o Franca, que se manteve na frente por 88 a 66 no duelo seguinte.

continua após a publicidade

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)

Em um raciocínio parecia com o confronto acima, a série entre Pinheiros e Rio Claro coloca a frente o segundo melhor ataque (+425) e o segundo pior ataque (-255) dos classificados. A equipe da capital tem também a vantagem no confronto direto na temporada. Embora a vitória, por 88 a 86, tenha sido no detalhe durante o primeiro turno, o segundo jogo foi dominado pelo time de Gustavinho, que venceu por 93 a 65.

O técnico, inclusive, busca conquistar o primeiro título com a equipe já em sua temporada de estreia. Após bater na trave na Copa Super 8, o Pinheiros precisa retomar o alto nível apresentado no início da fase regular, quando se destacou na liderança do NBB.

continua após a publicidade

Minas (3º) x Cruzeiro (14º)

A primeira vez deste clássico mineiro no NBB aconteceu na atual temporada e terminou com o Minas na frente nas duas oportunidades. No primeiro turno, a vitória foi confirmada por 84 a 76 e, no duelo seguinte, um triunfo por 101 a 88 selou a vantagem do terceiro colocado sobre o Cruzeiro.

Vale destacar que ambas as equipes ficaram com o vice na última temporada – no NBB e na Liga Ouro. De um lado, o Minas saiu na frente, mas teve o sonho do título inédito encerrado pelo Franca que venceu três jogos consecutivas e levou a melhor na série decisiva. Do outro, o Cruzeiro foi superado pelo Osasco por 3 a 2, também de virada.

Jogadores do Minas se cumprimentando durante jogo contra Mogi pelos playoffs do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º)

Na mesma lógica, o time que está na frente – nesse caso, o Brasília – saiu vencedor nas duas vezes em que as equipes se encontraram na temporada regular. O primeiro terminou em 96 a 64, enquanto o segundo ficou em 77 a 65 sobre o Caxias do Sul.

Vale destacar, também, que o clube da capital federal registra o terceiro melhor ataque da temporada com um saldo de 366 pontos. Já o time sulista segue em "negativo" na tabela, com -197 de saldo, além de 21 derrotas em 38 jogos disputados.

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)

É a primeira vez na história que o Flamengo fica fora do Top 4 ao fim da fase de classificação no NBB. Com 10 derrotas, o Rubro-Negro vem de dois reveses consecutivos e um quarto lugar na Champions League das Américas (BCLA), além da demissão do técnico Sergio Hernández.

Para confirmar a má fase, o time é o único do topo da tabela que não segue a lógica do "melhor colocado = vantagem no confronto direto". No primeiro turno, a vitória de virada por 82 a 65 colocou os cariocas na frente contra o União Corinthians, que respondeu no duelo seguinte. O segundo turno ficou marcado pela derrota rubro-negra, fora de casa, por 96 a 91.

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)

A campanha dos últimos 5 jogos das equipes são iguais: 4 vitórias e apenas uma derrota. Apesar disso, sete triunfos separam os adversários na tabela de classificação do NBB. Os números individuais também colocam o Corinthians em evidência: o armador Elinho é o maior "garçom" da atual temporada, com uma média de 9 assistências por noite.

No confronto direto, a vantagem corintiana foi construída com vitórias imponentes. Com um placar de 105 a 75, o primeiro jogo esteve nas mãos do Timão. A sequência não foi tão tranquila como se esperada, mas a virada tirou o triunfo da Unifacisa, que perdeu por 81 a 75.

Paulistano (7º) x Bauru (10º)

O confronto entre Paulistano e Bauru reúne duas equipes com campanhas sólidas e números relativamente próximos na tabela. E, apesar da diferença na tabela, o confronto passa longe de ser tranquilo. O Paulistano levou a melhor nas duas oportunidades, o que, nesse caso, não é sinônimo de domínio.

No primeiro turno, a vitória veio em um jogo de poucos pontos, por 66 a 59. Já no segundo encontro, após abrir larga vantagem, a equipe paulista viu o Bauru reagir e empatar nos segundos finais, antes de garantir o triunfo em uma bola decisiva no estouro do cronômetro.

São José (8º) x Mogi (9º)

O duelo entre São José e Mogi é, ao menos no papel, o mais equilibrado desta fase dos playoffs. Separados por apenas uma vitória na classificação, a classificação reflete bem o que foi visto ao longo da temporada.

Na temporada regular, cada equipe venceu uma vez. No primeiro turno, o São José superou um início ruim para buscar a virada e vencer com autoridade. Já no segundo confronto, jogando em casa, o Mogi respondeu e igualou o histórico, consolidando o equilíbrio que marca o confronto.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável