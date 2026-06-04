Wembanyama minimiza derrota dos Spurs: 'Não estou nem um pouco preocupado'
O astro do Spurs teve um bom desempenho, mas não foi suficiente para parar o Knicks
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O San Antonio Spurs largou em desvantagem nas Finais da NBA. Na noite desta quarta-feira (3), a equipe texana foi derrotada pelo New York Knicks por 105 a 95 no primeiro jogo da série decisiva. Apesar do resultado negativo, Victor Wembanyama manteve a confiança e afirmou não estar preocupado com o desempenho da equipe.
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Wembanyama reconhece atuação abaixo do esperado
Em sua estreia em uma final da NBA, o francês registrou 26 pontos e 12 rebotes, mas enfrentou dificuldades nos arremessos. Wembanyama converteu apenas seis das 21 tentativas de quadra e admitiu que esteve longe de seu melhor nível:
— Sim, esta noite eu joguei mal. Não é mais complicado do que isso — declarou após a partida.
Mesmo assim, o astro dos Spurs demonstrou tranquilidade ao analisar o cenário da série:
— Já estivemos atrás em uma série antes. Nunca em uma Final da NBA, claro, mas não estou pensando demais nisso. Não estou nem um pouco preocupado.
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Adversários elogiam o francês
Apesar da derrota, Wembanyama recebeu elogios dos jogadores dos Knicks. Karl-Anthony Towns destacou a qualidade do jovem astro e a dificuldade de enfrentá-lo.
— Wembanyama é um jogador como raramente vimos. Ele é único nesta NBA e quase sem precedentes na história da liga. Nosso objetivo é apenas tornar as coisas o mais difíceis possível para ele.
Pelo lado dos Spurs, Dylan Harper reforçou a confiança no companheiro:
— Isso faz parte de quem ele é. Wembanyama nunca se esconde nos grandes momentos. Ele sempre assume a responsabilidade e aparece quando o time precisa.
Calendário da série:
A derrota coloca os Spurs em desvantagem de 1 a 0 na série melhor de sete jogos. Para conquistar o título, a equipe precisará vencer quatro partidas. O segundo confronto será uma nova oportunidade para os texanos reagirem e evitarem que os Knicks ampliem a vantagem na decisão.
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória do Knicks)
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
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