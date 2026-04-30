Tiago Splitter após ser eliminado da NBA: 'Lutamos muito'

O técnico brasileiro Tiago Splitter encerrou sua primeira temporada no comando do Portland Trail Blazers nesta terça-feira (27), após a eliminação para o San Antonio Spurs nos playoffs da NBA. A equipe perdeu por 131 a 122 no Jogo 5, fechando a série da primeira rodada em 4 a 1 para os texanos.

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Mesmo com a derrota, Splitter valorizou a reação do time após sair perdendo por 30 pontos no confronto decisivo:

— Nós contestamos todos os arremessos deles no início do jogo, mas caíram. Enquanto isso, chutamos livres e não acertamos nada. E, assim, abriram os 30 pontos de frente. Mas quero ressaltar que lutamos muito. Tanto que, com oito minutos para o fim, essa diferença só era de nove pontos. Então, ainda tivemos chances de ganhar.

Orgulho pela campanha

Mesmo frustrado com a eliminação, Splitter fez questão de enaltecer a postura do elenco ao longo da temporada:

— Eu estou bem orgulhoso do nosso time, antes de tudo. Da temporada que nós fizemos como um todo. Esse grupo sempre competiu para vencer. Isso é o que deve nos causar mais orgulho.

Com a classificação, o Spurs avança à próxima fase dos playoffs. Já o Portland inicia agora o planejamento para a offseason.

Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Primeira temporada no comando

O brasileiro assumiu o cargo em outubro de 2025, após a saída conturbada de Chauncey Billups. Em sua estreia como treinador principal na liga, levou Portland à sétima colocação da Conferência Oeste e classificou a franquia para a pós-temporada.

A diretoria do Blazers ainda não confirmou se Splitter seguirá no comando para a próxima temporada.

➡️ Splitter se torna o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA

Elogios a Wembanyama

Após a série, Splitter também destacou a dificuldade de enfrentar Victor Wembanyama, principal estrela do San Antonio:

— Enfrentar Victor é muito, mas muito difícil. Você precisa tentar mudar os ângulos dos bloqueios e ações para despistá-lo na marcação. Mas é um jogador que pode contestar os arremessos de três pontos e proteger o garrafão ao mesmo tempo.

O treinador ainda completou dizendo que o francês seguirá dominando a liga por muitos anos.

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