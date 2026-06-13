AO VIVO! Acompanhe Spurs x Knicks nas finais da NBA
Time de Nova Iorque está a uma vitória do título
San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam na noite deste sábado (13) pelo quinto jogo das finais da NBA 2025/26. Os nova-iorquinos lideram a série por 3 a 1 e estão a uma vitória do título. O duelo acontece no Frost Bank Center, no Texas, às 21h30 (horário de Brasília).
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Veja os lances do jogo
|Times
|Placar da série
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|TOTAL
Spurs
1
23
Knicks
3
13
- Dylan Harper converte dois lances livres - 28 a 13
- Arremesso triplo de Champagnie - 26 a 13
FIM DE 1º QUARTO: SPURS 23 X 13 KNICKS
- Champagnie arremessa de três com sucesso - 23 a 13
- Mais uma na conta dele! Brunson acerta de três - 20 a 13
- Jalen Brunson diminui para o Knicks - 18 a 10
- Keldon Johnson acerta de três para o Spurs - 18 a 8
- Dylan Harper anota mais dois - 15 a 8
- Anunoby responde, também de três - 11 a 8
- Dylan Harper, de três, amplia para o San Antonio - 11 a 5
- Mais uma para Wemby - 8 a 5 para o Spurs
- Anunoby converte dois lances livres - 5 a 4 para o Knicks
- A primeira cesta da noite é de Wembanyama - 2 a 0
- Sobe a bola no Frost Bank Center!
PRÉ-JOGO
- Jogadores entram em quadra para o protocolo inicial
- Tudo pronto no Frost Bank Center, em San Antonio
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Confira a agenda completa da série
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks 107 x 106 Spurs - no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
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Campanhas das equipes na NBA 2025/26
Spurs
- 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
- Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
- Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder
Knicks
- 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
- Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
- Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers
Formato das finais
Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.