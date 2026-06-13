AO VIVO! Acompanhe Spurs x Knicks nas finais da NBA Time de Nova Iorque está a uma vitória do título

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Por • São Paulo (SP)

San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam na noite deste sábado (13) pelo quinto jogo das finais da NBA 2025/26. Os nova-iorquinos lideram a série por 3 a 1 e estão a uma vitória do título. O duelo acontece no Frost Bank Center, no Texas, às 21h30 (horário de Brasília).

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Veja os lances do jogo

Times Placar da série 1º Quarto 2º Quarto 3º Quarto 4º Quarto TOTAL Spurs 1 23 Knicks 3 13

Dylan Harper converte dois lances livres - 28 a 13

Arremesso triplo de Champagnie - 26 a 13

FIM DE 1º QUARTO: SPURS 23 X 13 KNICKS

Champagnie arremessa de três com sucesso - 23 a 13 Mais uma na conta dele! Brunson acerta de três - 20 a 13 Jalen Brunson diminui para o Knicks - 18 a 10 Keldon Johnson acerta de três para o Spurs - 18 a 8 Dylan Harper anota mais dois - 15 a 8 Anunoby responde, também de três - 11 a 8 Dylan Harper, de três, amplia para o San Antonio - 11 a 5 Mais uma para Wemby - 8 a 5 para o Spurs Anunoby converte dois lances livres - 5 a 4 para o Knicks A primeira cesta da noite é de Wembanyama - 2 a 0 Sobe a bola no Frost Bank Center!

PRÉ-JOGO

Jogadores entram em quadra para o protocolo inicial Tudo pronto no Frost Bank Center, em San Antonio

Pôsteres do San Antonio Spurs dispostos nos assentos do Frost Bank Center (Foto: Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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Confira a agenda completa da série

03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center

- no Frost Bank Center 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center

- no Frost Bank Center 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden

- no Madison Square Garden 10/06 (quarta-feira) - Knicks 107 x 106 Spurs - no Madison Square Garden

107 x 106 Spurs - no Madison Square Garden 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

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Campanhas das equipes na NBA 2025/26

Spurs

2ª melhor campanha da Conferência Oeste Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

Knicks

3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)

Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks

Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers

Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

Formato das finais

Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.