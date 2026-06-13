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AO VIVO! Acompanhe Spurs x Knicks nas finais da NBA

Time de Nova Iorque está a uma vitória do título

PorSão Paulo (SP)
13/06/2026 21:12
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
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Spurs e Knicks disputam título da NBA 2025/26
Spurs e Knicks disputam título da NBA 2025/26 (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam na noite deste sábado (13) pelo quinto jogo das finais da NBA 2025/26. Os nova-iorquinos lideram a série por 3 a 1 e estão a uma vitória do título. O duelo acontece no Frost Bank Center, no Texas, às 21h30 (horário de Brasília).

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    TimesPlacar da série1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTOTAL

    Spurs

    1

    23

    Knicks

    3

    13

    • Dylan Harper converte dois lances livres - 28 a 13
    • Arremesso triplo de Champagnie - 26 a 13

    FIM DE 1º QUARTO: SPURS 23 X 13 KNICKS

    1. Champagnie arremessa de três com sucesso - 23 a 13
    2. Mais uma na conta dele! Brunson acerta de três - 20 a 13
    3. Jalen Brunson diminui para o Knicks - 18 a 10
    4. Keldon Johnson acerta de três para o Spurs - 18 a 8
    5. Dylan Harper anota mais dois - 15 a 8
    6. Anunoby responde, também de três - 11 a 8
    7. Dylan Harper, de três, amplia para o San Antonio - 11 a 5
    8. Mais uma para Wemby - 8 a 5 para o Spurs
    9. Anunoby converte dois lances livres - 5 a 4 para o Knicks
    10. A primeira cesta da noite é de Wembanyama - 2 a 0
    11. Sobe a bola no Frost Bank Center!

    PRÉ-JOGO

    1. Jogadores entram em quadra para o protocolo inicial
    2. Tudo pronto no Frost Bank Center, em San Antonio
    Pôsteres do San Antonio Spurs dispostos nos assentos do Frost Bank Center
    Pôsteres do San Antonio Spurs dispostos nos assentos do Frost Bank Center (Foto: Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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    Confira a agenda completa da série

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks 107 x 106 Spurs - no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

    *Se necessário

    🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Campanhas das equipes na NBA 2025/26

    Spurs

    1. 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
    2. Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
    3. Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
    4. Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

    Knicks

    • 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
    • Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
    • Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
    • Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

    Formato das finais

    Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

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