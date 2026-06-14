Jalen Brunson é eleito MVP das finais da NBA após título do Knicks Armador anotou 45 pontos e liderou a virada sobre o Spurs

Não podia ser diferente. Motor da virada do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs na noite do último sábado (13), Jalen Brunson foi coroado MVP (jogador mais valioso) das finais da NBA e recebeu o troféu Bill Russell. O armador anotou 45 pontos na vitória por 94 a 90 no Frost Bank Center.

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Aos 29 anos, Brunson foi o grande destaque da franquia nova-iorquina na temporada 2025/26, e já havia sido premiado como MVP das finais da Conferência Leste e da NBA Cup. Ao longo das finais, o jogador teve médias de 32,6 pontos, 2,8 cestas de três pontos, 4,2 rebotes e 4,6 assistências. Ele foi protagonista nas viradas épicas dos jogos quatro e cinco até fechar a série por 4 a 1.

— Esse era o sonho, foi para isso que vim para Nova Iorque - declarou Brunson, ao receber o troféu das mãos de Adam Silver, comissário da NBA.

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Time do Knicks levanta o troféu Larry O'Brien de campeão da NBA (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Knicks quebra jejum de 53 anos

O New York Knicks é campeão da NBA após 53 anos. Na noite deste sábado (13), em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

Assim como no jogo quatro, quando protagonizou a maior virada da história das finais da NBA, no jogo cinco o Knicks foi incisivo no quarto período e buscou uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos. Agora, a franquia soma três títulos.

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