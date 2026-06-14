logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jalen Brunson é eleito MVP das finais da NBA após título do Knicks

Armador anotou 45 pontos e liderou a virada sobre o Spurs

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
14/06/2026 01:40
Favorite o Lance! no Google
Jalen Brunson levanta o troféu Bill Russell de MVP das finais da NBA
Jalen Brunson levanta o troféu Bill Russell de MVP das finais da NBA (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Não podia ser diferente. Motor da virada do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs na noite do último sábado (13), Jalen Brunson foi coroado MVP (jogador mais valioso) das finais da NBA e recebeu o troféu Bill Russell. O armador anotou 45 pontos na vitória por 94 a 90 no Frost Bank Center.

continua após a publicidade
  • Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida

    É campeão! Veja os lances da vitória do Knicks pelo título da NBA

    NBA
    Há 1 hora
  • LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)

    Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA

    NBA
    Há 1 dia

    • ➡️De virada, Knicks bate Spurs e conquista NBA após 53 anos

    ➡️É campeão! Veja os lances da vitória do Knicks pelo título da NBA

    Aos 29 anos, Brunson foi o grande destaque da franquia nova-iorquina na temporada 2025/26, e já havia sido premiado como MVP das finais da Conferência Leste e da NBA Cup. Ao longo das finais, o jogador teve médias de 32,6 pontos, 2,8 cestas de três pontos, 4,2 rebotes e 4,6 assistências. Ele foi protagonista nas viradas épicas dos jogos quatro e cinco até fechar a série por 4 a 1.

    — Esse era o sonho, foi para isso que vim para Nova Iorque - declarou Brunson, ao receber o troféu das mãos de Adam Silver, comissário da NBA.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Time do Knicks levanta o troféu Larry O'Brien de campeão da NBA
    Time do Knicks levanta o troféu Larry O'Brien de campeão da NBA (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Knicks quebra jejum de 53 anos

    O New York Knicks é campeão da NBA após 53 anos. Na noite deste sábado (13), em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

    Assim como no jogo quatro, quando protagonizou a maior virada da história das finais da NBA, no jogo cinco o Knicks foi incisivo no quarto período e buscou uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos. Agora, a franquia soma três títulos.

    continua após a publicidade

    🏀Aposte em seu time favorito!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jalen Brunson foi o maestro do título do Knicks
    NBADe virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anosHá 48 minutos
    Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida
    NBAÉ campeão! Veja os lances da vitória do Knicks pelo título da NBAHá 4 horas
    Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA
    NBASpurs x Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA; horário e onde assistirHá 7 horas
    Fora de CampoRômulo Mendonça se manifesta após ser afastado pela Prime VideoHá 8 horas
    James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)
    NBAJames Harden é preso por porte ilegal de arma no TexasHá 11 horas
    romulo mendonca
    Fora de CampoQuem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça, afastado pela Prime?Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video e está fora da final da NBA
    LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)
    Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA
    Charles Barkley é comentarista da TNT Sports (Foto: Streeter Lecka/Getty Images/AFP)
    Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'
    Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
    Knicks buscam virada épica sobre os Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBA
    Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA
    Veja os lances da virada do Knicks sobre o Spurs no jogo 4 das finais da NBA
    Jalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entenda
    Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
    Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
    Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    Spurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBA
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    Veja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBA
    O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA
    Patrick Ewing era o principal jogador do New York Knicks em 1999 (Foto: ROBERT SULLIVAN/AFP)
    Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?
    Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks