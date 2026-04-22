Tiago Splitter conquista 1ª vitória como técnico nos Playoffs da NBA

Após ser ovacionado no primeiro confronto da série, Tiago Splitter liderou o Portland Trail Blazers em uma vitória crucial sobre o San Antonio Spurs, por 106 a 103, empatando a série de "melhor de sete". Com o resultado, Splitter tornou-se o primeiro brasileiro a vencer um jogo de pós-temporada como técnico principal na NBA, consolidando uma trajetória meteórica que já incluía o ineditismo de ser o primeiro do país a assumir um cargo de técnico e a garantir vaga nos Playoffs da liga.

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A campanha sólida na temporada regular, com 42 vitórias e 40 derrotas, garantiu aos Blazers a sétima posição na Conferência Oeste, se unindo a uma classificação via Play-In contra o Phoenix Suns. Embora sua renovação contratual ainda seja alvo de especulações nos bastidores, os resultados recentes fortalecem a permanência do catarinense no comando da franquia de Oregon.

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Tensão no Texas: a queda de Wembanyama

Apesar do triunfo histórico para o "Mestre Splitter", a noite no Frost Bank Center foi marcada por momentos de apreensão. A oito minutos do fim do segundo quarto, o astro dos Spurs, Victor Wembanyama, desequilibrou-se durante um drible e caiu com o rosto no chão. O ginásio silenciou enquanto o pivô recebia atendimento médico imediato.

A equipe médica de San Antonio confirmou que o atleta sofreu uma concussão, vetando seu retorno imediato à partida. O incidente ocorre logo após o francês de 22 anos fazer história ao ser eleito o jogador mais jovem a vencer o prêmio de Defensor do Ano (DPOY) de forma unânime.

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Tradução: "Victor Wembanyama (protocolo de concussão) está fora para o restante do jogo após bater a cabeça na quadra."

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Incerteza de Wembanyama para o Jogo 3

O retorno de "Wemby" às quadras agora depende do rigoroso protocolo de concussão da NBA. O processo exige que o jogador permaneça em observação por, no mínimo, 48 horas e passe por uma série de testes neurológicos antes de receber o aval de um médico da equipe e do diretor do protocolo da liga.

Embora o Jogo 3 esteja marcado para esta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), em Portland, respeitando o intervalo de 72 horas após o incidente, o histórico da liga mostra que recuperações desse tipo costumam levar cerca de uma semana. Caso o tempo médio se confirme, os Spurs poderiam contar com sua estrela apenas nos Jogos 5 ou 6 da série.

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Victor Wembanyama recebe o Troféu Hakeem Olajuwon de Defensor do Ano antes do jogo 2 contra o Portland Trail Blazers. (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)

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