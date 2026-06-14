logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bom presságio? Título do Knicks reacende esperança do hexa para o Brasil

Coincidência histórica liga as Finais da NBA aos títulos mundiais do Brasil

PorSão Paulo (SP)
14/06/2026 13:33
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

No dia da estreia brasileira na Copa do Mundo, o título do New York Knicks na NBA reacendeu as esperanças dos torcedores mais supersticiosos. O motivo é uma coincidência curiosa: sempre que a franquia de Nova York chegou à decisão da liga em anos de Copa do Mundo realizada na América do Norte, o Brasil terminou levantando a taça do torneio.

continua após a publicidade
  • Jalen Brunson levanta o troféu Bill Russell de MVP das finais da NBA

    Jalen Brunson é eleito MVP das finais da NBA após título do Knicks

    NBA
    Há 12 horas
  • Jalen Brunson foi o maestro do título do Knicks

    De virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anos

    NBA
    Há 12 horas

    • ➡️Classificação dos Knicks nas finais da NBA impacta Copa do Mundo

    A história começou em 1970. Naquele ano, os Knicks conquistaram seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers em uma série decidida no Jogo 7. Meses depois, a Seleção Brasileira liderada por Pelé conquistou o tricampeonato mundial no México, formando uma das equipes mais marcantes da história do futebol.

    O roteiro voltou a se repetir em 1994, exatamente 24 anos depois. Os Knicks retornaram às Finais da NBA e novamente disputaram uma série de sete jogos. Dessa vez, acabaram derrotados pelo Houston Rockets, mas a coincidência permaneceu viva. Naquele mesmo ano, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos após superar a Itália na decisão.

    continua após a publicidade
    Dunga celebra a conquista do tetracampeonato mundial com a Taça da Copa do Mundo após o Brasil superar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. (Foto: FIFA)
    Dunga celebra a conquista do tetracampeonato mundial com a Taça da Copa do Mundo após o Brasil superar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. (Foto: FIFA)

    Em 2026, os Knicks retornaram às Finais da NBA justamente em uma temporada de Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Desta vez, porém, um detalhe na trajetória já foi diferente. Nas duas primeiras vezes em que a coincidência aconteceu, os Knicks foram obrigados a disputar o sétimo e decisivo jogo da série final. Neste ano, o título veio no jogo 5, ao vencer a série contra o Spurs por 4 a 1.

    Seria o New York Knicks um amuleto da sorte para a Seleção Brasileira em anos de Copa do Mundo? Apenas o tempo dirá.

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Knicks voltou a ser campeão da NBA após 53 anos
    Knicks voltou a ser campeão da NBA após 53 anos (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Em nova virada, Knicks faturam título da NBA

    New York Knicks é campeão da NBA após 53 anos. Na noite deste sábado (13), em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

    continua após a publicidade

    Assim como no jogo quatro, o Spurs liderou o placar pela maior parte do jogo, com uma vantagem que chegou a ser de 16 pontos. Mas o time de San Antonio voltou a ser assombrado pelo fantasma do quarto período, teve um apagão ofensivo, e viu os adversários construírem uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos.

    Agora, o Knicks soma três títulos de NBA. Apesar de estar longe de casa, não faltou festa por parte dos torcedores de Nova Iorque, que fizeram uma invasão azul e laranja no Texas e, é claro, na Times Square.

    ➡️Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks

    🏀 Aposte em seu time favorito!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jalen Brunson levanta o troféu Bill Russell de MVP das finais da NBA
    NBAJalen Brunson é eleito MVP das finais da NBA após título do KnicksHá 12 horas
    Jalen Brunson foi o maestro do título do Knicks
    NBADe virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anosHá 12 horas
    Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida
    NBAÉ campeão! Veja os lances da vitória do Knicks pelo título da NBAHá 16 horas
    Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA
    NBASpurs x Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA; horário e onde assistirHá 19 horas
    Fora de CampoRômulo Mendonça se manifesta após ser afastado pela Prime VideoHá 20 horas
    James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)
    NBAJames Harden é preso por porte ilegal de arma no TexasHá 23 horas

    Mais LANCE!

    romulo mendonca
    Quem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça, afastado pela Prime?
    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video e está fora da final da NBA
    LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)
    Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA
    Charles Barkley é comentarista da TNT Sports (Foto: Streeter Lecka/Getty Images/AFP)
    Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'
    Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
    Knicks buscam virada épica sobre os Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBA
    Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA
    Veja os lances da virada do Knicks sobre o Spurs no jogo 4 das finais da NBA
    Jalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entenda
    Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
    Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
    Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    Spurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBA
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    Veja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBA
    O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA