Bom presságio? Título do Knicks reacende esperança do hexa para o Brasil Coincidência histórica liga as Finais da NBA aos títulos mundiais do Brasil

No dia da estreia brasileira na Copa do Mundo, o título do New York Knicks na NBA reacendeu as esperanças dos torcedores mais supersticiosos. O motivo é uma coincidência curiosa: sempre que a franquia de Nova York chegou à decisão da liga em anos de Copa do Mundo realizada na América do Norte, o Brasil terminou levantando a taça do torneio.

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A história começou em 1970. Naquele ano, os Knicks conquistaram seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers em uma série decidida no Jogo 7. Meses depois, a Seleção Brasileira liderada por Pelé conquistou o tricampeonato mundial no México, formando uma das equipes mais marcantes da história do futebol.

O roteiro voltou a se repetir em 1994, exatamente 24 anos depois. Os Knicks retornaram às Finais da NBA e novamente disputaram uma série de sete jogos. Dessa vez, acabaram derrotados pelo Houston Rockets, mas a coincidência permaneceu viva. Naquele mesmo ano, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos após superar a Itália na decisão.

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Dunga celebra a conquista do tetracampeonato mundial com a Taça da Copa do Mundo após o Brasil superar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. (Foto: FIFA)

Em 2026, os Knicks retornaram às Finais da NBA justamente em uma temporada de Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Desta vez, porém, um detalhe na trajetória já foi diferente. Nas duas primeiras vezes em que a coincidência aconteceu, os Knicks foram obrigados a disputar o sétimo e decisivo jogo da série final. Neste ano, o título veio no jogo 5, ao vencer a série contra o Spurs por 4 a 1.

Seria o New York Knicks um amuleto da sorte para a Seleção Brasileira em anos de Copa do Mundo? Apenas o tempo dirá.

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Knicks voltou a ser campeão da NBA após 53 anos (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em nova virada, Knicks faturam título da NBA

O New York Knicks é campeão da NBA após 53 anos. Na noite deste sábado (13), em pleno Frost Bank Center, no Texas, a equipe buscou uma nova virada sobre o San Antonio Spurs e, com vitória por 94 a 90, fechou a série melhor de sete por 4 a 1. Jalen Brunson, com 45 pontos, foi o cestinha da partida e liderou os nova-iorquinos ao triunfo.

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Assim como no jogo quatro, o Spurs liderou o placar pela maior parte do jogo, com uma vantagem que chegou a ser de 16 pontos. Mas o time de San Antonio voltou a ser assombrado pelo fantasma do quarto período, teve um apagão ofensivo, e viu os adversários construírem uma arrancada de 13 pontos em cinco minutos.

Agora, o Knicks soma três títulos de NBA. Apesar de estar longe de casa, não faltou festa por parte dos torcedores de Nova Iorque, que fizeram uma invasão azul e laranja no Texas e, é claro, na Times Square.

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