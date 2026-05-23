Taylor Swift e Travis Kelce marcam presença em jogo entre Knicks e Cavaliers

A cantora Taylor Swift marcou presença na noite deste sábado (23) na terceira partida das finais da Conferência Leste da NBA entre o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Ao lado do noivo, Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, a artista acompanhou o confronto diretamente das arquibancadas.

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Essa não é a primeira vez que Taylor aparece em um jogo do Knicks. Em 2014, a cantora esteve presente em uma partida entre New York Knicks e Chicago Bulls, acompanhada da modelo Karlie Kloss e do ator Ben Stiller. Já Kelce nunca escondeu sua ligação com Cleveland e é torcedor declarado dos Cavaliers.

Taylor Swift e Travis Kelce acompanhando a partida em Cleveland (Foto: Reprodução)

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Como está a série entre Knicks e Cavaliers?

O Knicks lidera a série por 2 a 0 após duas vitórias dominantes sobre Cleveland.

No Jogo 1, os Cavaliers chegaram a abrir 22 pontos de vantagem faltando pouco mais de sete minutos para o fim. No entanto, o time de Nova York reagiu com uma corrida impressionante de 44 a 11 para virar o duelo e vencer por 115 a 104. Jalen Brunson comandou a reação com 38 pontos, sendo 15 apenas no último quarto.

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Após a partida, o técnico Mike Brown revelou que o plano defensivo era explorar James Harden em posses consecutivas nos momentos decisivos. O astro teve atuação discreta, com 15 pontos, seis turnovers e baixo aproveitamento nos arremessos.

➡️ James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs

Já no Jogo 2, Brunson registrou o recorde pessoal de 14 assistências em playoffs, enquanto Josh Hart brilhou com 26 pontos e protagonizou uma sequência de 18 a 0 no terceiro período. O Knicks venceu por 109 a 93 e ampliou a vantagem na série.

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Travis Kelce and Taylor Swift are courtside for Knicks/Cavaliers Game 3 👀 pic.twitter.com/HohyP1ZJZd — NBA (@NBA) May 24, 2026

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