Cavaliers x Knicks pelo jogo 3 da final do Leste da NBA; horário e onde assistir
Knicks venceu último jogo e abriu 2 a 0 na série contra o Cavaliers; jogo 3 será neste sábado (23)
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New York Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam pela terceira partida da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26 neste sábado (23), às 21h (de Brasília). O Knicks venceu os dois jogos no Madison Square Garden, em Nova York. O próximo confronto será na Rocket Arena, em Cleveland (EUA) e terá transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).
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No jogo 1, o Cavs chegou a abrir 22 pontos faltando um pouco mais de sete minutos para o fim da partida, mas sofreu uma corrida de 44 a 11 que garantiu a virada e vitória do New York Knicks por 115 a 104. Jalen Brunson foi o principal nome da reação do time nova-iorquino, responsável por 15 pontos somente no último quarto (finalizou o jogo com 38 pontos).
➡️ James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs
Depois da partida, o técnico Mike Brown confirmou que o plano era atacar James Harden em posses consecutivas, especialmente nos momentos decisivos. Ofensivamente, o veterano também teve uma atuação discreta, terminando a partida com 15 pontos em 16 arremessos tentados, além de ter cometido seis turnovers.
No jogo 2, Brunson alcançou um recorde pessoal em playoffs ao registrar 14 assistências. Contudo, quem brilhou na partida foi Josh Hart, que estava calibrado nos arremessos triplos e foi o cestinha da equipe com 26 pontos.
➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia
Após um primeiro tempo equilibrado, o Knicks decidiu o confronto no terceiro período, impulsionado por uma corrida avassaladora de 18 a 0 comandada por Hart. Cleveland ainda tentou uma reação, mas rapidamente a equipe de Nova Iorque se recuperou e garantiu a vitória por 109 a 93.
O Knicks vem de uma sequência de nove triunfos seguidos nesses playoffs, recorde absoluto da franquia. O próximo jogo vai ser o primeiro da série disputado na Rocket Arena, em Cleveland, onde os Cavaliers tentarão reduzir a desvantagem.
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🏀✅ Ficha técnica
New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Jogo 3 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26
📅 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Rocket Arena, em Cleveland, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
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