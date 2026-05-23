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Cavaliers x Knicks pelo jogo 3 da final do Leste da NBA; horário e onde assistir

Knicks venceu último jogo e abriu 2 a 0 na série contra o Cavaliers; jogo 3 será neste sábado (23)

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/05/2026
15:00
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Miles McBride em ação pelo New York Knicks no jogo 1 das finais de conferência da NBA 2025/26 (Foto: PAMELA SMITH / GETTY IMAGES)
imagem cameraMiles McBride em ação pelo New York Knicks no jogo 1 das finais de conferência da NBA 2025/26 (Foto: PAMELA SMITH / GETTY IMAGES)
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Knicks e Cavaliers jogam a terceira partida da série na final da Conferência Leste da NBA em 23 de maio de 2026, às 21h.
Knicks venceu os dois primeiros jogos, ambos no Madison Square Garden.
No jogo 1, Knicks virou um déficit de 22 pontos e venceu por 115 a 104, com Jalen Brunson destacando-se com 38 pontos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

New York Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam pela terceira partida da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26 neste sábado (23), às 21h (de Brasília). O Knicks venceu os dois jogos no Madison Square Garden, em Nova York. O próximo confronto será na Rocket Arena, em Cleveland (EUA) e terá transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, o Cavs chegou a abrir 22 pontos faltando um pouco mais de sete minutos para o fim da partida, mas sofreu uma corrida de 44 a 11 que garantiu a virada e vitória do New York Knicks por 115 a 104. Jalen Brunson foi o principal nome da reação do time nova-iorquino, responsável por 15 pontos somente no último quarto (finalizou o jogo com 38 pontos).

Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)
Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

➡️ James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs

Depois da partida, o técnico Mike Brown confirmou que o plano era atacar James Harden em posses consecutivas, especialmente nos momentos decisivos. Ofensivamente, o veterano também teve uma atuação discreta, terminando a partida com 15 pontos em 16 arremessos tentados, além de ter cometido seis turnovers.

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No jogo 2, Brunson alcançou um recorde pessoal em playoffs ao registrar 14 assistências. Contudo, quem brilhou na partida foi Josh Hart, que estava calibrado nos arremessos triplos e foi o cestinha da equipe com 26 pontos.

Josh Hart e Donovan Mitchell em jogo 2 das finais da Conferência Leste (Foto: Pamela Smith/Getty Images/AFP)
Josh Hart e Donovan Mitchell em jogo 2 das finais da Conferência Leste (Foto: Pamela Smith/Getty Images/AFP)

➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia

Após um primeiro tempo equilibrado, o Knicks decidiu o confronto no terceiro período, impulsionado por uma corrida avassaladora de 18 a 0 comandada por Hart. Cleveland ainda tentou uma reação, mas rapidamente a equipe de Nova Iorque se recuperou e garantiu a vitória por 109 a 93.

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O Knicks vem de uma sequência de nove triunfos seguidos nesses playoffs, recorde absoluto da franquia. O próximo jogo vai ser o primeiro da série disputado na Rocket Arena, em Cleveland, onde os Cavaliers tentarão reduzir a desvantagem.

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🏀✅ Ficha técnica

New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Jogo 3 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Rocket Arena, em Cleveland, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

🏀Aposte na vitória do seu time preferido!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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