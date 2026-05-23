No jogo 1, Knicks virou um déficit de 22 pontos e venceu por 115 a 104, com Jalen Brunson destacando-se com 38 pontos.

Knicks e Cavaliers jogam a terceira partida da série na final da Conferência Leste da NBA em 23 de maio de 2026, às 21h.

New York Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam pela terceira partida da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26 neste sábado (23), às 21h (de Brasília). O Knicks venceu os dois jogos no Madison Square Garden, em Nova York. O próximo confronto será na Rocket Arena, em Cleveland (EUA) e terá transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, o Cavs chegou a abrir 22 pontos faltando um pouco mais de sete minutos para o fim da partida, mas sofreu uma corrida de 44 a 11 que garantiu a virada e vitória do New York Knicks por 115 a 104. Jalen Brunson foi o principal nome da reação do time nova-iorquino, responsável por 15 pontos somente no último quarto (finalizou o jogo com 38 pontos).

Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

➡️ James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs

Depois da partida, o técnico Mike Brown confirmou que o plano era atacar James Harden em posses consecutivas, especialmente nos momentos decisivos. Ofensivamente, o veterano também teve uma atuação discreta, terminando a partida com 15 pontos em 16 arremessos tentados, além de ter cometido seis turnovers.

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No jogo 2, Brunson alcançou um recorde pessoal em playoffs ao registrar 14 assistências. Contudo, quem brilhou na partida foi Josh Hart, que estava calibrado nos arremessos triplos e foi o cestinha da equipe com 26 pontos.

Josh Hart e Donovan Mitchell em jogo 2 das finais da Conferência Leste (Foto: Pamela Smith/Getty Images/AFP)

➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia

Após um primeiro tempo equilibrado, o Knicks decidiu o confronto no terceiro período, impulsionado por uma corrida avassaladora de 18 a 0 comandada por Hart. Cleveland ainda tentou uma reação, mas rapidamente a equipe de Nova Iorque se recuperou e garantiu a vitória por 109 a 93.

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O Knicks vem de uma sequência de nove triunfos seguidos nesses playoffs, recorde absoluto da franquia. O próximo jogo vai ser o primeiro da série disputado na Rocket Arena, em Cleveland, onde os Cavaliers tentarão reduzir a desvantagem.

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🏀✅ Ficha técnica

New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Jogo 3 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Rocket Arena, em Cleveland, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

🏀Aposte na vitória do seu time preferido!

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