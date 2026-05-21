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A campanha do New York Knicks nos playoffs da NBA tem um protagonista claro: Jalen Brunson. O armador voltou a ser decisivo em momentos importantes da pós-temporada e lidera a franquia de Nova York rumo a mais uma final da Conferência Leste.

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Na atual campanha, os Knicks protagonizaram viradas históricas, como a reação contra o Cavaliers, após desvantagem de 22 pontos, na última terça-feira (19). Brunson foi o cestinha na partida, levou o jogo para a prorrogação com cinco cestas seguidas e marcou 29 pontos.

Outro capítulo marcante aconteceu na semifinal de conferência diante do Philadelphia 76ers. O penúltimo jogo da série foi considerado uma das partidas mais disputadas da NBA nos últimos 11 anos, com 25 trocas de liderança no placar dentro do Madison Square Garden. Brunson comandou os Knicks com 26 pontos na vitória de virada.

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Temporada dominante em Nova York

Jalen Brunson disputa sua terceira temporada pelos Knicks em 2025/26 e vive o auge da carreira. O camisa 11 acumula médias de 28,7 pontos por jogo, 6,7 assistências e 3,6 rebotes, além de 47,9% de aproveitamento nos arremessos e 40,1% nas bolas de três.

Na carreira da NBA, o armador soma médias de 16,9 pontos, 4,7 assistências e 3,2 rebotes em 422 partidas. Também mantém regularidade nos lances livres, com 82,4% de aproveitamento.

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Em 2024/25, Brunson foi eleito o Jogador Mais Decisivo da NBA, superando Nikola Jokic e Anthony Edwards na votação. O armador liderou a liga em cestas decisivas, com 52, terminou em segundo em pontos marcados nos momentos clutch (156) e em terceiro em assistências decisivas.

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Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

De Villanova até o estrelato na NBA

Antes de chegar à NBA, Brunson brilhou pela faculdade Villanova Wildcats, onde foi eleito Jogador Nacional do Ano e conquistou dois títulos universitários.

O armador foi selecionado pelo Dallas Mavericks como a 33ª escolha geral do Draft de 2018. Em quatro temporadas pela franquia texana, ajudou a equipe a alcançar a final da Conferência Oeste antes de assinar com os Knicks em 2022.

Desde então, sua ascensão foi rápida: Brunson virou All-Star em 2024, recebeu menção honrosa no Time Ideal da NBA duas vezes e se tornou o 36º capitão da história da franquia nova-iorquina.

Além disso, o astro já quebrou recordes da NBA relacionados às bolas de três pontos: acertou oito arremessos consecutivos do perímetro em apenas uma metade de jogo sem erros e igualou a marca de nove bolas de três convertidas sem desperdiçar nenhuma tentativa em uma única partida.

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O sonho de acabar com o jejum histórico

Brunson foi peça fundamental para levar os Knicks às finais da Conferência Leste em 2024/25 e repete o feito em 2025/26. Agora, a equipe enfrenta o Cleveland Cavaliers nesta quinta-feira (21), buscando ampliar a vantagem de 1 a 0 na série.

Uma das franquias mais tradicionais e valiosas da NBA, os Knicks carregam a pressão de encerrar um jejum de 51 anos sem conquistar o título da liga. O último troféu veio nos anos 70, liderado por ídolos como Willis Reed e Walt Frazier. Nos anos 90, o time bateu na trave com Patrick Ewing.

Agora, sob o comando de Jalen Brunson, Nova York acredita que pode finalmente devolver o título ao Madison Square Garden.

Jalen Brunson, do New York Knicks, observa a partida contra o Atlanta Hawks no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: David l. nemec/Nbae via getty images/Afp)

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