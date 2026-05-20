James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs

O New York Knicks derrotou o Cleveland Cavaliers por 115 a 104, após prorrogação, no primeiro jogo das finais da Conferência Leste da NBA. A partida aconteceu nesta terça-feira (19), em Nova York, e ficou marcada pela estratégia ofensiva dos donos da casa para explorar defensivamente James Harden.

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Após o confronto, o técnico Mike Brown confirmou que o plano era atacar Harden em posses consecutivas, especialmente nos momentos decisivos da partida.

O duelo parecia controlado pelo Cavaliers quando a equipe abriu 93 a 71, restando pouco mais de sete minutos para o fim do tempo regulamentar. No entanto, o Knicks reagiu de maneira impressionante e construiu uma parcial de 44 a 11 nos cerca de 12 minutos finais, garantindo a virada e a vitória na prorrogação.

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— Às vezes, você faz o que o jogo dita. Eles estavam fazendo a mesma coisa com o Jalen (Brunson). Nós sentimos que podíamos fazer isso com um cara. Não é segredo para ninguém que a gente ataca o James Harden — afirmou Brown.

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Harden sofre nos dois lados da quadra

James Harden teve atuação discreta ofensivamente e também foi alvo constante do ataque nova-iorquino. O veterano terminou a partida com 15 pontos em 16 arremessos tentados e ainda cometeu seis turnovers.

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No intervalo, o Cavaliers vencia por 48 a 46. A equipe visitante dominou o terceiro período e manteve o controle do placar até os minutos finais do quarto decisivo.

Logo no início da última parcial, o time de Ohio ampliou a vantagem com uma sequência de 10 a 2. Após um lance livre convertido por Harden, Mike Brown promoveu a entrada de OG Anunoby, que retornava após ausência nas duas partidas anteriores.

A substituição tinha como objetivo aumentar a intensidade defensiva contra os arremessadores do Cavaliers, como Sam Merrill, Donovan Mitchell e o próprio Harden.

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James Harden, do Cleveland Cavaliers, infiltra contra o New York Knicks no primeiro quarto do jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Sarah stier/Getty images/Afp)

Brunson lidera reação do Knicks

A reação começou a partir das ações de Jalen Brunson. O armador passou a solicitar trocas defensivas constantemente até conseguir situações de isolamento contra Harden. Grande parte dos pontos da arrancada do Knicks surgiu justamente dessas posses individuais explorando o veterano defensor do Cavaliers.

Apesar disso, o técnico do Cavaliers, Kenny Atkinson descartou qualquer mudança defensiva envolvendo Harden para os próximos jogos da série:

— Não, ele está sendo um dos nossos melhores defensores nos playoffs. Eu acredito nele. É esperto e usa bem as mãos. Então, eu não penso nisso — declarou Atkinson.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21), novamente em Nova York, pelo segundo jogo das finais da Conferência Leste da NBA.

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