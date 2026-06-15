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Rômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmica

Narrador falou da polêmica envolvendo a final da NBA

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 17:03
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Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
Rômulo Mendonça foi substituído por Marcelo Gomes (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (15), Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli pediram desculpas à jornalista Alana Ambrósio após serem afastados da transmissão do Amazon Prime Video de Spurs e Knicks no jogo 5 das finais da NBA. A retratação veio durante o 'Jararacas Podcast', mesmo canal em que a dupla teria debochado da profissional na última semana.

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    A polêmica foi por conta de comentários de Rômulo Mendonça, que teria feito um deboche do vídeo que Alana Ambrósio, colega de emissora, postou no Instagram, relembrando momentos difíceis na vida e a trajetória no esporte.

    — Hoje (15) eu tenho que começar o podcast de uma forma diferente, porque eu tenho um comunicado muito importante para vocês. Não quero e não posso produzir falas que gerem desrespeito. Portanto, peço aqui desculpas públicas à Alana Ambrósio. Tudo o que eu conquistei na minha vida, na minha carreira, foi com humor, foi com dedicação, nunca com desrespeito. São coisas que devem ser tratadas internamente, e peço desculpas à Alana por isso — iniciou o narrador.

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    — Vou seguir tratando do tema interno, com o sigilo que a situação exige, seguindo todas as diretrizes da empresa e fazendo as minhas argumentações, sempre com respeito. Aliás, o tema a que me refiro não envolve a minha ida ou a do Ricardo para a cobertura das finais da NBA in loco. Nós acatamos a decisão da empresa sem nenhuma objeção, sem nenhum problema, no mês passado. E não há ninguém que possa desmentir isso, porque essa é a verdade. Novamente, peço desculpas aqui à Alana, e muito obrigado — complementou Rômulo.

    O companheiro de programa, Ricardo Bulgarelli, também se pronunciou:

    — Conforme combinado em reunião, o nosso pedido de desculpas aconteceria aqui no "Jararacas, o Podcast", porque foi aqui que aconteceu a paródia. Então, eu também estou aqui ao seu lado, pedindo desculpas à Alana Ambrósio — disse o comentarista.

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    New York Knicks foi campeão da NBA (Foto:Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Confira o posicionamento da Prime Video após o vídeo que afastou Rômulo Mendonça das finais:

    "Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão. Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso."

    Com o afastamento dos dois, Marcelo Gomes foi o responsável por narrar o jogo 5 da final da NBA, enquanto Alana Ambrósio segue seu trabalho normalmente na emissora.

    O vídeo publicado por Alana Ambrósio nas redes sociais:

    O vídeo que teria causado o afastamento de Rômulo Mendonça e Bulgarelli:

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