Prêmios da NBA 2025/26: confira vencedores das premiações individuais

Com o encerramento da temporada regular 2025/26, a NBA deu início ao aguardado anúncio dos destaques que brilharam nas quadras nos últimos meses. A liga revelará gradualmente, ao longo dos playoffs, os vencedores de seis categorias principais e de dois prêmios especiais: o prestigiado MVP (Jogador Mais Valioso), disputado por mais de 500 atletas, e o MVP das Finais, honraria da pós-temporada. Com todos os finalistas já definidos, a expectativa agora se volta para as divulgações diárias, que premiam o desempenho técnico apresentado até aqui.

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➡️NBA divulga finalistas ao MVP; Jokic busca quarto título

Confira todos os prêmios e finalistas:

Defensor do ano:

Chet Holmgren- do Oklahoma City Thunder

Ausar Thompson-Detroit Pistons

Victor Wembanyama- do San Antonio Spurs (Vencedor)

Jogador mais "Clutch"

Anthony Edwards- Minnesota Timberwolves

Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder (Vencedor)

Jamal Murray- Denver Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

Melhor sexto homem:

Tim Hardaway Jr.- do Denver Nuggets,

Jaime Jaquez Jr.- do Miami Heat

Keldon Johnson- do San Antonio Spurs (Vencedor)

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Jogador de maior evolução:

Nickeil Alexander-Walker- Atlanta Hawks

Deni Avdija- Portland Trail Blazers

Jalen Duren- Detroit Pistons.

O resultado será revelado na quinta-feira (23).

Rookie (Calouro do Ano):

VJ Edgecombe- Philadelphia 76ers

Cooper Flagg- Dallas Mavericks

Kon Knueppel- Charlotte Hornets

A data de divulgação do resultado ainda não foi definida.

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➡️Com brasileiro, Playoffs da NBA são definidos; veja o chaveamento

1 .

Melhor técnico:

J.B. Bickerstaff- Detroit Pistons

Mitch Johnson-San Antonio Spurs

Joe Mazzulla- Boston Celtic

A data de divulgação do resultado ainda não foi estabelecida.

MVP:

Nikola Jokic- Denver Nuggets

Victor Wembanyama- San Antonio Spurs

Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder

🏀 Aposte em quem vencerá nos Playoffs na NBA!

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