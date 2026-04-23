Prêmios da NBA 2025/26: confira vencedores das premiações individuais
Liga inicia as premiações individuais com a corrida pelo MVP no centro das atenções.
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Com o encerramento da temporada regular 2025/26, a NBA deu início ao aguardado anúncio dos destaques que brilharam nas quadras nos últimos meses. A liga revelará gradualmente, ao longo dos playoffs, os vencedores de seis categorias principais e de dois prêmios especiais: o prestigiado MVP (Jogador Mais Valioso), disputado por mais de 500 atletas, e o MVP das Finais, honraria da pós-temporada. Com todos os finalistas já definidos, a expectativa agora se volta para as divulgações diárias, que premiam o desempenho técnico apresentado até aqui.
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Confira todos os prêmios e finalistas:
Defensor do ano:
Chet Holmgren- do Oklahoma City Thunder
Ausar Thompson-Detroit Pistons
Victor Wembanyama- do San Antonio Spurs (Vencedor)
Jogador mais "Clutch"
Anthony Edwards- Minnesota Timberwolves
Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder (Vencedor)
Jamal Murray- Denver Nuggets
Melhor sexto homem:
Tim Hardaway Jr.- do Denver Nuggets,
Jaime Jaquez Jr.- do Miami Heat
Keldon Johnson- do San Antonio Spurs (Vencedor)
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Jogador de maior evolução:
Nickeil Alexander-Walker- Atlanta Hawks
Deni Avdija- Portland Trail Blazers
Jalen Duren- Detroit Pistons.
O resultado será revelado na quinta-feira (23).
Rookie (Calouro do Ano):
VJ Edgecombe- Philadelphia 76ers
Cooper Flagg- Dallas Mavericks
Kon Knueppel- Charlotte Hornets
A data de divulgação do resultado ainda não foi definida.
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Melhor técnico:
J.B. Bickerstaff- Detroit Pistons
Mitch Johnson-San Antonio Spurs
Joe Mazzulla- Boston Celtic
A data de divulgação do resultado ainda não foi estabelecida.
MVP:
Nikola Jokic- Denver Nuggets
Victor Wembanyama- San Antonio Spurs
Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder
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