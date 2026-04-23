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Prêmios da NBA 2025/26: confira vencedores das premiações individuais

Liga inicia as premiações individuais com a corrida pelo MVP no centro das atenções.

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/04/2026
13:20
Atualizado há 0 minutos
Victor Wembanyama, do Spurs, conduz a bola em partida contra o Nuggets pela temporada regular da NBA (Foto: Garrett ellwood/Nbae via getty images/Afp)
imagem cameraVictor Wembanyama, do Spurs, conduz a bola em partida contra o Nuggets pela temporada regular da NBA (Foto: Garrett ellwood/Nbae via getty images/Afp)
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Com o encerramento da temporada regular 2025/26, a NBA deu início ao aguardado anúncio dos destaques que brilharam nas quadras nos últimos meses. A liga revelará gradualmente, ao longo dos playoffs, os vencedores de seis categorias principais e de dois prêmios especiais: o prestigiado MVP (Jogador Mais Valioso), disputado por mais de 500 atletas, e o MVP das Finais, honraria da pós-temporada. Com todos os finalistas já definidos, a expectativa agora se volta para as divulgações diárias, que premiam o desempenho técnico apresentado até aqui.

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Confira todos os prêmios e finalistas:

Defensor do ano:

Chet Holmgren- do Oklahoma City Thunder
Ausar Thompson-Detroit Pistons
Victor Wembanyama- do San Antonio Spurs (Vencedor)

Jogador mais "Clutch"

Anthony Edwards- Minnesota Timberwolves
Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder (Vencedor)
Jamal Murray- Denver Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)
Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

Melhor sexto homem:

Tim Hardaway Jr.- do Denver Nuggets,
Jaime Jaquez Jr.- do Miami Heat
Keldon Johnson- do San Antonio Spurs (Vencedor)

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Jogador de maior evolução: 

Nickeil Alexander-Walker- Atlanta Hawks
Deni Avdija- Portland Trail Blazers
Jalen Duren- Detroit Pistons.
O resultado será revelado na quinta-feira (23).

Rookie (Calouro do Ano):

VJ Edgecombe- Philadelphia 76ers
Cooper Flagg- Dallas Mavericks
Kon Knueppel- Charlotte Hornets
A data de divulgação do resultado ainda não foi definida.

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    1.

Melhor técnico:

J.B. Bickerstaff- Detroit Pistons
Mitch Johnson-San Antonio Spurs
Joe Mazzulla- Boston Celtic
A data de divulgação do resultado ainda não foi estabelecida.

MVP:

Nikola Jokic- Denver Nuggets
Victor Wembanyama- San Antonio Spurs
Shai Gilgeous-Alexander- Oklahoma City Thunder

🏀 Aposte em quem vencerá nos Playoffs na NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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