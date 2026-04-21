Wembanyama é eleito o Defensor do Ano da NBA com 100% dos votos

Victor Wembanyama gravou seu nome na história do basquete mundial nesta segunda-feira (20). O jovem pivô do San Antonio Spurs foi anunciado como o Melhor Defensor da temporada 2025/26 da NBA, atingindo um feito inédito: ele recebeu os 100 votos de primeiro lugar disponíveis, tornando-se o primeiro vencedor unânime na história da premiação. O francês estava disputando com Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder e Ausar Thompson, que joga no Detroit Pistons.

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Em seu terceiro ano na liga, o pivô não apenas garantiu seu primeiro prêmio individual, mas também se tornou o atleta mais jovem a receber o título de melhor defensor, com 22 anos. Na temporada anterior, o jogador era o favorito ao título, mas uma trombose venosa profunda o afastou das quadras no final de campeonato, retirando-o da disputa.

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Números da temporada

A dominância de Wembanyama foi refletida em estatísticas impressionantes ao longo de 64 partidas. Além de registrar médias de 25 pontos e 11,5 rebotes, o pivô liderou a liga em tocos pelo terceiro ano consecutivo, com uma marca de 3,1 bloqueios por jogo.

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O impacto individual contribuiu para o jogo coletivo do San Antonio Spurs, que encerrou a temporada regular na vice-liderança da Conferência Oeste. A equipe texana alcançou o terceiro melhor rating defensivo da liga (110.4), ficando atrás apenas de Thunder e Pistons.

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Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, em enterrada contra o Miami Heat na NBA (Foto: Ronald Cortes/Getty Images/AFP)

Disputa pelo MVP

Com o troféu de Defensor do Ano, Wembanyama agora mira o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP). Ele é um dos finalistas ao lado de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. Embora Shai tenha assumido a liderança da corrida na última semana, o astro dos Spurs acredita que merece levar o prêmio. No mês passado, o francês reforçou o histórico contra o Thunder de Gilgeous-Alexander para argumentar à favor da sua campanha:

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"A defesa representa 50% do jogo e, até agora, isso tem sido subvalorizado na corrida pelo MVP", afirmou. "Nós varremos o Thunder na temporada, foram três vitórias com os times completos. Acredito que sou o melhor defensor da NBA, e meu impacto no ataque vai muito além dos pontos."

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