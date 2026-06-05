Spurs x Knicks pelo jogo 2 da final da NBA; horário e onde assistir
Com Knicks na frente por 1 a 0, equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (5)
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San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam nesta sexta-feira (5) pela segunda partida das finais da NBA 2025/26, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no Frost Bank Center, em San Antonio, com transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view). O Lance! acompanha em tempo real.
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Os Knicks estão em vantagem na série melhor de sete após a vitória por 105 a 95, na última quarta-feira (3), pelo jogo 1. O time de Nova York chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado pelo armador Jalen Brunson e com apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio do adversário, buscou a vitória.
Eleito melhor em quadra, Brunson deu um susto nos fãs dos Knicks logo no primeiro quarto, quando sentiu uma lesão no joelho e deixou a quadra mancando rumo aos vestiários. Porém, o astro retornou para o segundo período e encerrou a partida como o cestinha, com 30 pontos. Com o resultado, a franquia nova-iorquina alcançou a marca de 12 vitórias consecutivas nos playoffs.
Os Spurs tiveram como principal destaque Victor Wembanyama, autor de 26 pontos. A equipe da casa sentiu a ausência do ala-pivô francês nos momentos em que ele foi para o banco de reservas e, na reta final, se viu sem alternativas quando Wemby sofreu marcação reforçada por parte dos jogadores dos Knicks.
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🏀✅ Ficha técnica
San Antonio Spurs x New York Knicks - Jogo 2 das finais da NBA 2025/26
📅 Data e horário: sexta-feira, 5 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
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Veja a agenda completa das finais da NBA
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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