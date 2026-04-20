A NBA divulgou neste domingo (19) os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada regular 25/26. Concorrem ao título Nikola Jokic, do Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. A liga revelou também os candidatos em outras seis categorias de premiação individual.

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O anúncio dos finalistas para sete categorias ocorreu ao término da campanha regular. Foram divulgados os indicados para novato do ano, melhor jogador defensivo, maior evolução, melhor sexto homem, jogador mais decisivo e melhor técnico.

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Calendário de anúncios dos vencedores

A NBA estabeleceu datas para divulgação de cinco prêmios ao longo desta semana. O melhor defensor será revelado hoje (20). O jogador mais decisivo terá seu vencedor anunciado amanhã (21). O melhor sexto homem será conhecido na terça-feira (22). O melhor companheiro de equipe será divulgado na quarta-feira (23). A categoria de maior evolução terá seu resultado anunciado na quinta-feira (24). As datas dos prêmios de MVP, melhor calouro e melhor técnico ainda não foram definidas.

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Nikola Jokic busca quarto título de MVP

O pivô sérvio de 31 anos está em sua 10ª temporada no Denver Nuggets e venceu o prêmio de MVP no ano passado. Ele é o primeiro jogador estrangeiro a conquistar o título três vezes. O atleta também integrou o time do ano em cinco ocasiões.

Na temporada atual, o sérvio ocupa a oitava posição em pontuação. Ele registra média de 27.7 pontos por partida e lidera as estatísticas de rebotes, com 12.9 por jogo e em assistências, com 10.7 por partida.

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Em novembro de 2025, jogando contra o Los Angeles Clippers, o pivô marcou 55 pontos e tornou-se o primeiro da história com ao menos 55 pontos em um jogo, somados a pelo menos 15 rebotes e 15 assistências.

Victor Wembanyama concorre pela primeira vez

O ala francês de 2,24m e 22 anos está em seu terceiro ano no San Antonio Spurs e é o único entre os concorrentes que pode receber o prêmio pela primeira vez. Ele é o quarto mais eficiente em rebotes, com média de 11.5 por jogo. O francês alcançou aproximadamente 25 pontos por partida.

Wembanyama foi reconhecido como melhor calouro quando estreou no basquete americano. Ele também concorre como melhor defensor.

Victor Wembanyama, do Spurs, comemora durante jogo contra o Trail Blazers pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)

Shai Gilgeous-Alexander lidera em pontuação

O pivô canadense defende o Oklahoma City Thunder desde 2019 e foi campeão com a franquia na temporada passada. Ele conquistou o prêmio de jogador mais valioso em duas ocasiões, sendo uma como melhor das finais.

O atleta defende a equipe mais vitoriosa da etapa regular e é vice-líder em pontuação, com 31.1 pontos por jogo. Gilgeous foi indicado também para a disputa de atleta mais decisivo.

Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, tenta arremesso contra Ryan Dunn, do Suns, pelos playoffs da NBA (Foto: Joshua gateley/Getty images/Afp)

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Confira os indicados para outras categorias:

Novato do ano: VJ Edgecombe, do Philadelphia 76ers, Cooper Flagg, do Dallas Mavericks, e Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, são os finalistas. A data de divulgação do resultado ainda não foi definida.

Melhor jogador defensivo: Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, Ausar Thompson, do Detroit Pistons, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, disputam o reconhecimento. O vencedor será anunciado hoje (20).

Jogador de maior evolução: Nickeil Alexander-Walker, do Atlanta Hawks, Deni Avdija, do Portland Trail Blazers, e Jalen Duren, do Detroit Pistons. O resultado será revelado na quinta-feira (24).

Melhor sexto homem: Tim Hardaway Jr., do Denver Nuggets, Jaime Jaquez Jr., do Miami Heat, e Keldon Johnson, do San Antonio Spurs, são os indicados. O vencedor será divulgado na terça-feira (22).

Jogador mais decisivo: Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Jamal Murray, do Denver Nuggets. O anúncio do vencedor ocorrerá amanhã (21).

Melhor técnico: J.B. Bickerstaff, do Detroit Pistons, Mitch Johnson, do San Antonio Spurs, e Joe Mazzulla, do Boston Celtics, são os candidatos. A data de divulgação do resultado ainda não foi estabelecida.

Melhor companheiro de equipe: Essa categoria conta com 11 indicados: Desmond Bane, do Orlando Magic, Jalen Brunson, do New York Knicks, Pat Connaughton, do Charlotte Hornets, De'Aaron Fox, do San Antonio Spurs, Jeff Green, do Houston Rockets, DeAndre Jordan, do New Orleans Pelicans, Duncan Robinson, do Detroit Pistons, Marcus Smart, do Los Angeles Lakers, Jayson Tatum, do Boston Celtics, Garrett Temple, do Toronto Raptors, e Jaylin Williams, do Oklahoma City Thunder, disputam o reconhecimento. O vencedor será conhecido na quarta-feira (23).

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