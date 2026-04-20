Técnico dos Blazers, Tiago Splitter é ovacionado pela torcida dos Spurs na NBA

Ex-jogador do San Antonio Spurs, Tiago Splitter retornou ao Frost Bank Center neste domingo (19) para a primeira partida da série melhor de sete válida pelos playoffs da NBA, agora como técnico do Portland Trail Blazers. Ao aparecer no telão, o brasileiro de 41 anos foi ovacionado pela torcida da casa, que demonstrou todo o carinho e gratidão pelo ex-pivô campeão da liga pelo time do Texas em 2013/14.

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➡️ Histórico: Splitter se torna o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA

Apesar do clima amistoso, os Spurs não deram chances aos Blazers e venceram por 111 a 98, abrindo 1 a 0 na série. O próximo jogo entre as equipes acontece nesta terça-feira (21), às 21h (de Brasília), novamente em San Antonio.

➡️ Com brasileiro, Playoffs da NBA são definidos; veja o chaveamento

A carreira de Tiago Splitter na NBA

Tiago Splitter é o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

Natural de Blumenau, Santa Catarina, Tiago Splitter foi draftado pelo San Antonio Spurs em 2007, mas só chegou aos Estados Unidos três anos depois, quando encerrou seu contrato com o Baskonia, da Espanha. Na franquia texana, onde jogou por cinco temporadas, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar a NBA, fazendo parte de um elenco formado por estrelas como Tim Duncan, Manu Ginóbili e Kawhi Leonard.

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Depois dos Spurs, o pivô vestiu as camisas de Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Em 2018, após se aposentar das quadras, foi chamado para atuar como olheiro do Brooklyn Nets, sendo promovido posteriormente a auxiliar técnico. Teve uma passagem pelo Houston Rockets na função, em 2023, antes de se juntar ao Paris Basketball como treinador principal. No clube, foi campeão da Liga Francesa e da Copa da França em 2024/25, despertando o interesse das franquias americanas.

Splitter foi contratado pelo Portland Trail Blazers para trabalhar como assistente de Chauncey Billups, que acabou sendo preso em outubro do ano passado por envolvimento com apostas ilegais. O brasileiro assumiu o comando da equipe, que terminou a temporada regular em sétimo lugar, com 42 vitórias e 40 derrotas, e avançou para o play-in. Na fase preliminar, venceu o Phoenix Suns por 114 a 110.

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