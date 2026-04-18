Com brasileiro, Playoffs da NBA são definidos; veja o chaveamento

Phoenix Suns e Orlando Magic foram os últimos sobreviventes. Ao garantirem as duas vagas restantes no Play-In nesta sexta-feira (17), as franquias fecharam o quadro dos 16 times que lutarão pelo anel na temporada 2025/26. Eles se juntam a Portland Trail Blazers e Philadelphia 76ers, que já haviam avançado diretamente na rodada inicial da repescagem.

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Para os fãs brasileiros, a queda do time do Warriors traz um gosto amargo: com a eliminação, o ala Gui Santos se despede da temporada. Por outro lado, a bandeira verde e amarela segue representada na elite com Tiago Splitter no comando técnico do Portland Trail Blazers, responsável por carregar o protagonismo brasileiro para a fase decisiva.

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Fim de uma era em São Francisco?

A vitória do Suns sobre o Golden State Warriors (111 a 96) foi carregada de simbolismo e tensão. O clima esquentou quando Draymond Green e Devin Booker protagonizaram um lance inusitado: após atingir o armador de Phoenix, o ala do Warriors tentou disfarçar a agressão com um abraço forçado, gerando um momento tão cômico quanto polêmico.

Contudo, o tom melancólico dominou o apito final. O abraço entre o técnico Steve Kerr, em fim de contrato, Stephen Curry e Green soou como um "último ato", sinalizando a possível dissolução do trio na franquia.

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Desjejum e quebra de tabu em Orlando

Enquanto isso, na Flórida, o Orlando Magic espantou um fantasma que o perseguia desde 30 outubro de 2025. Após três derrotas consecutivas para o Charlotte Hornets, o Magic não apenas venceu, como humilhou. A equipe impôs a maior goleada da história do Play-In em apenas metade de um jogo, fechando o placar em um acachapante 121 a 90.

Confrontos dos Playoffs

Agora, o formato muda. Entramos na série "melhor de sete", onde a consistência é a chave: quem vencer quatro jogos avança. As equipes com melhor campanha na temporada regular garantem o mando de quadra nas partidas 1, 2, 5 e 7.

Conferência Leste Conferência Oeste Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves New York Knicks x Atlanta Hawks Los Angeles Lakers x Houston Rockets Boston Celtics x Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns Detroit Pistons x Orlando Magic San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Neste sábado (18), começa para valer a disputa rumo ao grande campeão da temporada. As partidas de jogo 1 vão durar até domingo (19).

Sábado, 18 de Abril

14h – Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors 16h – Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves 19h – New York Knicks x Atlanta Hawks 21h30 – Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Domingo, 19 de Abril

14h – Boston Celtics x Philadelphia 76ers

– Boston Celtics x Philadelphia 76ers 16h – Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

– Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns 19h30 – Detroit Pistons x Orlando Magic

– Detroit Pistons x Orlando Magic 22h00 – San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

*todos os horários estão no fuso de Brasília

Tabela dos Playoffs da NBA 2025/26 (Foto: Reprodução/@NBA)

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Férias antecipadas

Enquanto os 16 classificados ajustam as rotações, outras 14 equipes iniciam o planejamento para o próximo ano. No Oeste, nomes de peso como Warriors, Clippers e Mavericks assistirão aos jogos de casa.

No Leste, a lista de decepções é encabeçada pelo Milwaukee Bucks e pelo Charlotte Hornets, além de Chicago Bulls, Nets, Wizards e Pacers, que não conseguiram sustentar o ritmo necessário para a pós-temporada.

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