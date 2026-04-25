Os piores da NBA? Veja os jogadores que lideraram as estatísticas negativas da temporada
De Jaylen Brown a Nikola Jokic, lista reúne os piores números da NBA nesta temporada
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Com o encerramento da temporada regular 2025/26 da NBA, a liga começou a divulgar os destaques individuais, mas nem todos os números são motivo de comemoração. Em meio às premiações que exaltam os melhores desempenhos, algumas estatísticas revelam o lado menos glamouroso da competição, expondo os jogadores que mais acumularam erros, violações e faltas ao longo do ano.
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De Jaylen Brown, protagonista do Boston Celtics e líder em turnovers, a Nikola Jokic, referência do Denver Nuggets que aparece entre os principais em violações de três segundos, a lista reúne estrelas e jovens talentos que, por diferentes contextos, acabaram figurando nos rankings indesejados da liga. Em comum, o alto volume de jogo e o protagonismo em suas equipes ajudam a explicar, ainda que não justifiquem, a presença nesses números negativos.
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Confira os vencedores das categorias:
Turnovers (erros de posse):
O topo da lista ficou com Jaylen Brown, do Boston Celtics, refletindo o alto volume de jogo e também decisões arriscadas ao longo da temporada.
Bolas perdidas:
Paolo Banchero, nome do Orlando Magic, aparece como líder, efeito direto de ser o foco ofensivo da equipe.
Andadas (violação de passos):
Jalen Johnson, do Atlanta Hawks, encabeça esse quesito.
Tocos sofridos:
Novamente Jaylen Brown figura na lista, mostrando como sua agressividade ofensiva também o expõe a bloqueios.
Volta-quadra (backcourt violation)
Anthony Edwards, estrela do Minnesota Timberwolves, lidera a estatística.
3 segundos no garrafão:
Até o finalista a MVP, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, aparece aqui, evidenciando como até os melhores cometem infrações táticas.
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Interferência na descendente (goaltending):
O novato Kel'el Ware surge como líder, algo comum para pivôs em adaptação à liga.
Arremessos errados:
Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, divide o topo com Jaylen Brown.
Pisada na linha:
Norman Powell, do Miami Heat, lidera esse fundamento.
Faltas cometidas:
Wendell Carter Jr., do Orlando Magic, aparece no topo.
Faltas técnicas:
Conhecido pelo estilo intenso, Dillon Brooks, do Phoenix Suns, lidera com folga.
Faltas ofensivas:
Karl-Anthony Towns, do New York Knicks, encabeça a lista.
Faltas flagrantes:
O pivô Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, lidera neste quesito.
Faltas desqualificantes:
Karl-Anthony Towns e Wendell Carter Jr. dividem o topo.
Apesar dos números negativos, é importante contextualizar: muitos desses jogadores são protagonistas de suas equipes, com alto volume de jogo, o que naturalmente aumenta o risco de erros. Em vários casos, essas estatísticas são o outro lado da moeda de atletas que assumem responsabilidades decisivas dentro de quadra.
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