Os piores da NBA? Veja os jogadores que lideraram as estatísticas negativas da temporada

Com o encerramento da temporada regular 2025/26 da NBA, a liga começou a divulgar os destaques individuais, mas nem todos os números são motivo de comemoração. Em meio às premiações que exaltam os melhores desempenhos, algumas estatísticas revelam o lado menos glamouroso da competição, expondo os jogadores que mais acumularam erros, violações e faltas ao longo do ano.

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De Jaylen Brown, protagonista do Boston Celtics e líder em turnovers, a Nikola Jokic, referência do Denver Nuggets que aparece entre os principais em violações de três segundos, a lista reúne estrelas e jovens talentos que, por diferentes contextos, acabaram figurando nos rankings indesejados da liga. Em comum, o alto volume de jogo e o protagonismo em suas equipes ajudam a explicar, ainda que não justifiquem, a presença nesses números negativos.

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Confira os vencedores das categorias:

Turnovers (erros de posse):

O topo da lista ficou com Jaylen Brown, do Boston Celtics, refletindo o alto volume de jogo e também decisões arriscadas ao longo da temporada.

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Bolas perdidas:

Paolo Banchero, nome do Orlando Magic, aparece como líder, efeito direto de ser o foco ofensivo da equipe.

Andadas (violação de passos):

Jalen Johnson, do Atlanta Hawks, encabeça esse quesito.

Tocos sofridos:

Novamente Jaylen Brown figura na lista, mostrando como sua agressividade ofensiva também o expõe a bloqueios.

Kelly Oubre Jr., do 76ers, faz a marcação sobre Jaylen Brown, do Celtics, no jogo três da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: David dow/Nbae via getty images/Afp)

Volta-quadra (backcourt violation)

Anthony Edwards, estrela do Minnesota Timberwolves, lidera a estatística.

3 segundos no garrafão:

Até o finalista a MVP, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, aparece aqui, evidenciando como até os melhores cometem infrações táticas.

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Nikola Jokic, do Nuggets, conduz a bola em partida contra o Rockets pela temporada regular da NBA (Foto: Bart young/Nbae via getty images/Afp)

Interferência na descendente (goaltending):

O novato Kel'el Ware surge como líder, algo comum para pivôs em adaptação à liga.

Arremessos errados:

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, divide o topo com Jaylen Brown.

Pisada na linha:

Norman Powell, do Miami Heat, lidera esse fundamento.

Faltas cometidas:

Wendell Carter Jr., do Orlando Magic, aparece no topo.

Faltas técnicas:

Conhecido pelo estilo intenso, Dillon Brooks, do Phoenix Suns, lidera com folga.

Faltas ofensivas:

Karl-Anthony Towns, do New York Knicks, encabeça a lista.

Faltas flagrantes:

O pivô Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves, lidera neste quesito.

Faltas desqualificantes:

Karl-Anthony Towns e Wendell Carter Jr. dividem o topo.

Apesar dos números negativos, é importante contextualizar: muitos desses jogadores são protagonistas de suas equipes, com alto volume de jogo, o que naturalmente aumenta o risco de erros. Em vários casos, essas estatísticas são o outro lado da moeda de atletas que assumem responsabilidades decisivas dentro de quadra.

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