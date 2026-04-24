Nem a campanha histórica garante Splitter na NBA
Brasileiro vive indefinição nos Blazers em meio a cortes de gastos
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Mesmo após alcançar um feito histórico nos playoffs da NBA, o futuro de Tiago Splitter à frente do Portland Trail Blazers segue indefinido. O treinador brasileiro, que assumiu o cargo de forma interina em outubro de 2025, ainda não tem contrato garantido para a próxima temporada e enfrenta um cenário de incertezas nos bastidores da franquia.
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Salário abaixo do mercado travam negociações
As negociações entre o treinador e a diretoria não avançaram. Apesar de ter recebido um aumento salarial ao assumir o cargo interinamente, a proposta de efetivação apresentada pelo proprietário Tom Dundon está abaixo do padrão praticado na liga.
A expectativa da franquia é investir cerca de US$ 1 milhão por ano no treinador principal, valor considerado baixo no mercado atual da NBA. Diante disso, as conversas por um acordo de longo prazo foram adiadas para o fim da temporada.
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Novos candidatos já estão sendo avaliados
Enquanto Splitter segue no comando, Tom Dundon já se movimenta no mercado. Segundo informações de bastidores, entre 15 e 20 candidatos estão sendo avaliados para assumir o cargo de treinador principal, incluindo técnicos universitários e assistentes da NBA.
A busca ativa por alternativas reforça a incerteza sobre a permanência do brasileiro, mesmo com os resultados positivos recentes.
Splitter: 'Estou apenas tentando ser profissional'
Apesar das especulações, Splitter mantém o discurso cauteloso e evita entrar em polêmicas. Questionado sobre os rumores de substituição, o treinador foi direto:
Lance!
A postura reflete a tentativa de blindar o elenco em meio à instabilidade, especialmente durante a disputa dos playoffs contra o San Antonio Spurs.
Apoio do elenco
Se fora de quadra o cenário é instável, dentro do vestiário Splitter conta com apoio total. O ala Deni Avdija foi um dos principais defensores do treinador publicamente.
-Ele foi colocado em uma situação difícil, mas fez um trabalho fenomenal. Está tirando o melhor de todos nós, e adoramos jogar por ele, afirmou o jogador.
O desempenho coletivo também sustenta esse apoio. Sob o comando do brasileiro, a equipe terminou a temporada regular com 42 vitórias e 40 derrotas, a melhor campanha da franquia desde 2021.
De solução emergencial a protagonista
O brasileiro assumiu o comando da equipe após a saída conturbada de Chauncey Billups, em meio a uma investigação federal. De solução emergencial, o brasileiro rapidamente se tornou peça central na reconstrução do time.
Com uma defesa agressiva e valorização de jovens talentos, o treinador conseguiu recolocar Portland nos playoffs após cinco anos de ausência, um feito que, embora expressivo, ainda não garante sua continuidade.
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Futuro em aberto
Entre resultados positivos, apoio do elenco e dúvidas da diretoria, o futuro de Tiago Splitter permanece indefinido. A decisão deve ficar para depois da temporada, quando o Portland Trail Blazers definirá os rumos de seu projeto esportivo.
Até lá, o brasileiro segue focado em fazer história, mesmo sem saber se continuará escrevendo seus próximos capítulos na franquia.
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