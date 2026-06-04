Jalen Brunson lidera, e Knicks sai na frente nas finais da NBA

O New York Knicks venceu o San Antonio Spurs por 105 a 95 e saiu na frente na série das finais da NBA, na noite desta quarta-feira (3). O time de Nova Iorque chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado por Jalen Brunson e com apoio da torcida, que compareceu ao Frost Bank Center, buscou a vitória.

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➡️Spurs x Knicks: Wembanyama ou Brunson? as estrelas que podem definir o campeão da NBA

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Eleito melhor jogador da partida, Brunson deu um susto no torcedor do Knicks logo no primeiro quarto, quando sentiu uma lesão no joelho e deixou a quadra mancando rumo aos vestiários. Porém, o astro retornou para o segundo período e encerrou o duelo como o cestinha, com 30 pontos. Com o resultado, o Knicks alcança a marca de 12 vitórias consecutivas.

Pelo lado do Spurs, Victor Wembanyama foi o principal destaque, com 26 pontos. O segundo jogo da série "melhor de sete" está marcado para esta sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no Frost Bank Center, em San Antonio.

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Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Knicks começou na frente, com um arremesso de três pontos de Jalen Brunson. O time de Nova Iorque manteve a liderança e abriu 10 a 7 no placar até o primeiro pedido de tempo da equipe da casa. A partir daí, o Spurs cresceu, especialmente com o novato Dylan Harper, e chegou a abrir 10 pontos de vantagem. O novato terminou o período com 10 pontos e dois rebotes.

Do outro lado, o Knicks sofria com os turnovers e ainda teve problemas com o astro Jalen Brunson, que sentiu uma lesão no joelho direito e deixou a quadra mancando rumo aos vestiários. O primeiro quarto terminou com o Spurs vencendo por 27 a 19.

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Apesar do susto, Jalen Brunson retornou à quadra no sacrifício e recebeu atendimento médico no banco do Knicks e, assim que entrou no time, contribuiu com uma melhora no sistema ofensivo. Em um período mais disputado, o time foi diminuindo a diferença e chegou a conseguir a virada, aproveitando especialmente os momentos em que Wembanyama não estava em quadra.

Apesar de ter perdido a parcial por um ponto, o Spurs ainda conseguiu manter a vantagem no placar e ir para o intervalo do jogo liderando por 55 a 58. Julian Champagnie, com aproveitamento positivo dos arremessos de três pontos, foi um dos destaques do time.

Segundo tempo

Após um início de terceiro quarto truncado e faltoso, o Spurs se mostrou mais organizado e reconstruiu a vantagem no placar, abrindo 63 a 50 no período e, novamente, Dylan Harper mostrou uma boa atuação ao alternar com Wemby. Porém, o Knicks não jogou a toalha e buscou o empate, justamente em arremesso de três pontos de Jalen Brunson.

O equilíbrio passou a predominar em quadra, e os times trocavam pontos com frequência. No fim do terceiro quarto, o arremesso de três pontos certeiro de Miles McBride traduziu o momento do jogo, com o placar empatado por 76 pontos.

No último quarto, o Knicks veio com intensidade total para barrar as ações do Spurs, com marcação firme para cima de Victor Wembanyama. A estratégia funcionou, mas houve bastante alternância de placar ao longo do período. Como se as emoções já não estivessem à flor da pele, o jogo foi interrompido pela invasão de quadra por um torcedor, que foi rapidamente retirado por seguranças.

Por fim, a dupla Brunson e Josh Hart, que terminou o jogo com 15 rebotes, trabalhou firme para segurar a pressão do time da casa e confirmar a vitória por 105 a 95.

Knicks apostou em forte marcação sobre Victor Wembanyama (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Confira a agenda completa da série

03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

Campanhas das equipes na NBA 2025/26

Spurs

2ª melhor campanha da Conferência Oeste Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

Knicks

3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)

Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks

Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers

Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

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Formato das finais

Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.