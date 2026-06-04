Jogos do Brasil na Copa do Mundo coincidem com decisão da NBA

Junho será um mês de atenção dividida para os brasileiros fãs de esporte. A Copa do Mundo e as Finais da NBA acontecem simultaneamente e terão datas que colocam partidas da Seleção Brasileira e da decisão do basquete no mesmo período.

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A série entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs começou nesta quarta-feira (03) e tem jogos programados até a segunda quinzena de junho. Enquanto isso, o Brasil disputa a fase de grupos da Copa do Mundo, criando uma agenda intensa para quem acompanha as duas competições.

O principal encontro de calendários acontece em 19 de junho. Na mesma noite em que está prevista a última partida das Finais da NBA, o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 pela Copa do Mundo. Os dois eventos aconteceriam no mesmo horário.

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A coincidência de horários depende da duração da série: se o campeão for definido antes do sétimo confronto, os torcedores não precisarão se preocupar.



Brasil e NBA compartilham agenda ao longo do mês

A primeira coincidência ocorre em 13 de junho: a Seleção Brasileira enfrenta Marrocos às 19h, enquanto Knicks e Spurs entram em quadra às 21h30. Os horários permitem acompanhar os dois confrontos na mesma noite.

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Já no dia 16, a programação reserva mais um jogo das Finais da NBA, com partida da Argentina x Argélia dividindo a atenção.

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No dia 19, a agenda fica ainda mais movimentada: Escócia e Marrocos se enfrentam às 19h, enquanto Brasil x Haiti e Knicks x Spurs ocupam simultaneamente a faixa das 21h30.

Knicks apostou em forte marcação sobre Victor Wembanyama (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Classificação dos Knicks nas finais da NBA impacta a Copa do Mundo

A classificação do New York Knicks para as finais da NBA criou uma situação curiosa para os torcedores que estarão em Nova York durante a Copa do Mundo de 2026. Caso a série pelo título chegue ao jogo 6, a partida coincidirá com um compromisso do Mundial no MetLife Stadium.

Caso a série não seja definida rapidamente, o jogo 6 está marcado para 16 de junho, exatamente em uma data na qual o MetLife Stadium receberá uma partida da Copa do Mundo. França e Senegal entram em campo às 16h, enquanto Knicks x Spurs aconteceria às 21h30, no Madison Square Garden.

Embora os eventos ocorram em locais diferentes, o impacto pode ser sentido no sistema de transporte da região. O Madison Square Garden, casa do Knicks, fica sobre a Penn Station, principal terminal ferroviário utilizado por quem se desloca ao MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey.

A distância entre os dois locais é de cerca de 12 quilômetros, mas ambos dependem de rotas semelhantes de transporte público. Com milhares de torcedores circulando entre Manhattan e Nova Jersey, a expectativa é de estações, trens e ônibus mais cheios nos dias de jogos.

Draft da NBA também acontece durante a Copa

Além das finais, outro evento importante da liga norte-americana será realizado durante o Mundial. O Draft da NBA acontece nos dias 23 e 24 de junho.

A primeira rodada está marcada para o dia 23, mesma data dos confrontos entre Panamá e Croácia e Colômbia e Congo. Já a segunda rodada ocorre em 24 de junho, quando o Brasil enfrenta a Escócia pela fase de grupos.

Calendário completo da série entre Knicks x Spurs:

03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória do Knicks)

05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

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