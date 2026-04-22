Aos 41, LeBron decide e amplia jejum de Durant na NBA

Na noite desta terça-feira (21), na Arena Crypto.com, o time californiano venceu o Houston Rockets por 101 a 94, abrindo uma vantagem confortável de 2 a 0 na série de "melhor de sete" dos Playoffs. O protagonista da noite não poderia ser outro: LeBron James. Aos 41 anos, o "King" assumiu a responsabilidade diante das ausências de Luka Doncic e Austin Reaves, terminando como o cestinha da partida com 28 pontos, além de oito rebotes e sete assistências.

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A vitória consolidou um tabu histórico: LeBron jamais perdeu uma série de pós-temporada após abrir 2 a 0. Além disso, o astro alcançou seu 155º jogo de Playoffs com pelo menos as marcas de 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, um patamar onde apenas ele e Michael Jordan habitam na história da liga.

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O amargo retorno de Kevin Durant

A grande notícia para os texanos foi o retorno de Kevin Durant, que desfalcou a equipe no jogo inaugural. Embora tenha anotado 23 pontos, o astro sentiu o peso da inatividade e da forte marcação imposta pelo técnico JJ Redick. Durant foi alvo constante de dobras defensivas, o que resultou em nove desperdícios de bola (turnovers).

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Mais do que a derrota na série, o resultado ampliou uma marca incômoda para o ala: Durant não vence uma partida de Playoffs desde maio de 2023, um jejum que coloca pressão extra sobre o elenco comandado por Ime Udoka para os jogos em Houston.

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Kevin Durant, do Houston Rockets, observa durante jogo contra o Los Angeles Lakers na Crypto.com Arena. (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

Coadjuvantes de luxo e eficiência tática

Se LeBron foi o maestro, os coadjuvantes tocaram a sinfonia com perfeição. O Lakers apresentou um ataque fluido e coletivo, com cinco jogadores atingindo dígitos duplos em pontuação:

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Marcus Smart: Teve atuação de gala com 25 pontos e cinco roubos de bola. Luke Kennard: Calibrou a mão do perímetro, somando 23 pontos e saindo de quadra sob gritos de "MVP". Rui Hachimura: Contribuiu com 13 pontos cruciais nos minutos finais.

No garrafão, a estratégia de Redick anulou o jovem talento Alperen Sengun. O pivô do Rockets, embora tenha anotado um duplo-duplo (20 pontos e 11 rebotes), foi dominado fisicamente pelo trio Ayton, Hayes e Vanderbilt. Do outro lado, aos 41 anos, LeBron James mostrou fôlego invejável, descansando apenas dois minutos em todo o segundo tempo e ditando o ritmo nas transições ofensivas.

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Próximos passos

Agora, a franquia viaja para o Texas, onde o Houston Rockets terá a dura missão de tentar a reação em casa. Sem Fred VanVleet e Steven Adams, Udoka precisará ajustar o suporte ao redor de Durant e Smith Jr. para evitar uma varredura precoce. Já o Lakers, embalado e confiante, demonstra que pode controlar o destino da rodada mesmo sem sua força máxima, apoiado na imortalidade esportiva de LeBron James.

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