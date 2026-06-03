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AO VIVO! Acompanhe Spurs x Knicks pela final da NBA

Primeiro jogo da série acontece no Frost Bank Center, em San Antonio

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
21:09
Atualizado há 2 minutos
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O Frost Bank Center, em San Antonio, será o palco do primeiro duelo das finais da NBA
imagem cameraO Frost Bank Center, em San Antonio, será o palco do primeiro duelo das finais da NBA (Foto: JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
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Nesta quarta-feira (3), San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam pela abertura das finais da NBA 2025/26. A partida acontece no Frost Bank Center, em San Antonio.

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Acompanhe o jogo

TimesPlacar da série1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTOTAL

Spurs

0

Knicks

0

PRÉ-JOGO

  • Torcida em peso para a decisão!
Torcedores nos arredores do Frost Bank Center, em San Antonio (Photo by Jacob Gonzalez / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Torcedores nos arredores do Frost Bank Center, em San Antonio (Photo by Jacob Gonzalez / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
  • Atletas em quadra para o aquecimento!
Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)
Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

Confira a agenda completa da série

  • 03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Campanhas das equipes na NBA 2025/26

Spurs

  1. 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
  2. Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
  3. Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
  4. Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

Knicks

  • 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
  • Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
  • Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
  • Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

Formato das finais

Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir três vitórias primeiro será a campeã.

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