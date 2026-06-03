AO VIVO! Acompanhe Spurs x Knicks pela final da NBA
Primeiro jogo da série acontece no Frost Bank Center, em San Antonio
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Nesta quarta-feira (3), San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam pela abertura das finais da NBA 2025/26. A partida acontece no Frost Bank Center, em San Antonio.
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Acompanhe o jogo
|Times
|Placar da série
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|TOTAL
Spurs
0
Knicks
0
PRÉ-JOGO
- Torcida em peso para a decisão!
- Atletas em quadra para o aquecimento!
Confira a agenda completa da série
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Campanhas das equipes na NBA 2025/26
Spurs
- 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
- Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
- Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder
Knicks
- 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
- Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
- Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers
Formato das finais
Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir três vitórias primeiro será a campeã.
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