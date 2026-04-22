Wembanyama sofre lesão e Spurs perdem para Blazers nos Playoffs da NBA

O pivô Victor Wembanyama sofreu uma concussão e desfalcou o San Antonio Spurs no segundo jogo da série de playoffs da NBA contra o Portland Trail Blazers. O atleta caiu no garrafão adversário e chocou o rosto contra o piso no segundo quarto do confronto. A saída prematura do astro francês enfraqueceu a equipe do Texas, que perdeu a partida pelo placar de 106 a 103, nesta terça-feira (21). O resultado igualou a série em 1 a 1.

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Após a queda, o jogador necessitou de atendimento imediato. A equipe médica direcionou o atleta aos vestiários para avaliação. Logo depois, os médicos confirmaram a concussão e, portanto, o veto à volta do pivô.

Victor Wembanyama nos treinos da Copa NBA (Foto: Ryan Stetz / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O francês é o principal jogador da equipe do Texas, e é peça-chave na parte ofensiva e defensiva da equipe. Recentemente, ele ganhou o prêmio de defensor do ano da temporada da NBA. Wembanyama também briga pelo título de MVP.

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A torcida aguarda a atualização do boletim médico da franquia para saber se o pivô pode ser desfalque na sequência dos playoffs.

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Resultados dos Playoffs da NBA nesta terça-feira (21)

Boston Celtics 97 x 111 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 103 x 106 Portland Trial Blazers

Próximos jogos dos Playoffs:

A disputa continua nesta terça e quarta-feira com os segundos jogos de outras séries. Confira os horários (Brasília):

Terça-feira (21 de abril):

23h30: Lakers x Rockets

Quarta-feira (22 de abril):

22h30: Thunder x Suns

Thunder x Suns 20h: Pistons x Magic

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