Tiago Splitter supera Curry e quebra jejum de quatro anos na NBA

Uma noite especial para o primeiro técnico brasileiro da NBA. Na madrugada deste sábado (22), o Portland Trail Blazers, comandado por Tiago Splitter, foi até São Francisco e derrotou o Golden State Warriors por 127 a 123, em pleno Chase Center. A vitória teve um sabor especial: além de superar o astro Stephen Curry, o triunfo quebrou um jejum de quatro anos sem vitórias da franquia de Portland na casa do rival.

O resultado é fundamental para as pretensões da equipe na Copa da NBA. Com a vitória, os Blazers chegam a uma campanha de 2-1 e empatam na liderança do Grupo C do Oeste, entrando de vez na briga pela classificação ao mata-mata.

O jogo foi um duelo entre o brilho individual e a força coletiva. Do lado dos Warriors, Stephen Curry teve mais uma noite mágica, anotando 38 pontos com nove bolas de três convertidas. Jimmy Butler também contribuiu com 20 pontos. O brasileiro Gui Santos não entrou em quadra.

No entanto, a estratégia de Splitter funcionou. O destaque dos Blazers foi Deni Avdija, que comandou o time com 26 pontos e um recorde pessoal de 14 assistências. Vindo do banco, o estreante Caleb Love também foi decisivo, anotando 26 pontos e convertendo bolas fundamentais nos minutos finais para segurar a reação dos donos da casa. O pivô Donovan Clingan completou a boa atuação com um duplo-duplo de 22 pontos e 10 rebotes.

Próximos desafios

Na temporada regular, o time de Tiago Splitter agora soma sete vitórias e nove derrotas. O próximo desafio será duríssimo: os Blazers enfrentam o atual campeão Oklahoma City Thunder (campanha de 16-1) neste domingo. Já o Golden State Warriors, com 50% de aproveitamento (9-9), volta a jogar na segunda-feira contra o Utah Jazz.