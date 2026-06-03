Jeremy Sochan será campeão da NBA em 2025/26. O jogador defende o New York Knicks, mas também atuou pelo San Antonio Spurs ao longo da temporada, ambos finalistas. Independentemente de quem vencer, Sochan terá o direito de receber um anel de campeão, como diz o próprio regulamento da liga.

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Primeiro, o ala de 22 anos se classificou para as finais com seu time atual, que varreu o Cavs nas finais do Leste. Após alguns dias, o Spurs, seu ex-time, também garantiu a vaga na decisão após vencer o jogo 7 das finais do Oeste contra o OKC.

Jeremy Sochan (no centro) com elenco do Knicks (Foto: Reprodução / New York Knicks)

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Sochan foi draftado pela equipe texana em 2022 e atuou em 28 partidas pela franquia na temporada atual. Em fevereiro, o atleta foi negociado com o Knicks, em que atuou em mais 16 jogos na temporada regular. Com números discretos, o ala participou de apenas cinco dos 14 jogos disputados pelo time nova-iorquino nos playoffs, em uma média de 4,6 minutos em quadra.

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Spurs x Knicks

San Antonio Spurs e New York Knicks irão se enfrentar nesta quarta-feira (03) pelo primeiro jogo das finais da NBA 2025/26. A partida será no Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

➡️ Spurs x Knicks pelo jogo 1 da final da NBA; onde assistir

A equipe de Nova Iorque vem de sua 11ª vitória seguida nos playoffs, após varrer o Cleveland Cavaliers e o Philadelphia 76ers. Já San Antonio teve um duelo duro nas finais da Conferência Oeste, precisando de sete jogos para vencer o atual campeão Oklahoma City Thunder. Essa é a primeira classificação do Knicks às finais da NBA desde 1999, quando perdeu para o San Antonio Spurs por 4 a 1.

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Veja a agenda completa das finais da NBA:

03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

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