As finais da NBA começam nesta quarta-feira (3), com um duelo que reúne tradição, reconstrução e duas das maiores estrelas da atualidade. De um lado, o New York Knicks retorna à disputa pelo título após 27 anos. Do outro, o San Antonio Spurs tenta conquistar mais um troféu, impulsionado pelo talento da nova geração.

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Embora as equipes tenham seguido caminhos distintos até a série decisiva, ambas contam com jogadores capazes de mudar o rumo de qualquer partida. Jalen Brunson é o principal responsável pela campanha dos Knicks, enquanto Wembanyama chega às finais consolidado como um dos nomes mais impactantes da liga.

➡️Análise: O que está em jogo para Spurs e Knicks nas Finais da NBA

Antes do início da série, o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, destacou a relevância global dos dois atletas:

— Jogadores como Victor Wembanyama e Jalen Brunson são estrelas globais que se conectam com fãs ao redor do mundo. Estas finais mais uma vez alcançarão torcedores em 214 países e territórios, em mais de 50 idiomas diferentes.

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Brunson lidera a volta dos Knicks às Finais

A trajetória do New York Knicks até a decisão passa diretamente pelas mãos de Jalen Brunson. O armador assumiu o protagonismo da equipe ao longo da temporada e confirmou seu status nos playoffs, comandando o ataque nova-iorquino nos momentos mais importantes.

Com capacidade para controlar o ritmo das partidas, criar jogadas para os companheiros e decidir nos minutos finais, Brunson se tornou a principal referência técnica e emocional do elenco comandado por Mike Brown.

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Mark Tatum destacou a forma como o grupo foi montado para recolocar a franquia entre as protagonistas da liga:

— Os Knicks são liderados por um núcleo formado por Jalen Brunson, uma escolha de segunda rodada do Draft, além de Josh Hart e Karl-Anthony Towns, todos adquiridos por meio de trocas ou agência livre, além de OG Anunoby e Mikal Bridges.

O dirigente também ressaltou o bom desempenho da equipe durante os playoffs:

— O desempenho deles nestes playoffs tem sido impressionante. Apenas quatro outras equipes venceram 11 jogos consecutivos em uma única pós-temporada.

— E, por sinal, a diferença média de 23,8 pontos durante essa sequência é a maior da história da liga em qualquer período de 11 jogos, não apenas nos playoffs, mas também considerando a temporada regular. Eles estão jogando um basquete incrível e sem precedentes neste momento.

Agora, Brunson terá pela frente o maior desafio da pós-temporada: encontrar soluções contra uma das defesas mais temidas da NBA, liderada justamente por Victor Wembanyama.

Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

Wembanyama conduz a nova geração dos Spurs

Se os Knicks chegam embalados por um elenco experiente, os Spurs apostam no talento e na juventude para voltar ao topo da NBA.

A principal peça desse projeto é Victor Wembanyama. Aos 22 anos, o francês já se consolidou como uma das maiores estrelas do basquete mundial e foi o líder da rápida ascensão da franquia texana.

Com mais de 2,20 metros de altura e enorme impacto defensivo, Wembanyama muda a dinâmica dos jogos dos dois lados da quadra. Além de proteger o aro e dificultar as ações ofensivas dos adversários, o francês também é capaz de decidir partidas com sua versatilidade ofensiva.

Tatum destacou a reconstrução acelerada dos Spurs e a importância da jovem base da equipe.

— Os Spurs, depois de terminarem entre os três piores da Conferência Oeste em cada uma das últimas três temporadas, conseguiram uma rápida reviravolta rumo à segunda colocação do Oeste graças a uma base formada por jovens talentos como Victor Wembanyama, Stephon Castle, Devin Vassell e Dylan Harper.

A juventude do elenco é tão marcante que o dirigente revelou uma curiosidade sobre o confronto.

— Um fato curioso é que nenhum desses jogadores havia nascido na última vez em que Spurs e Knicks se enfrentaram nas Finais, em 1999. É assim que esses jogadores são jovens.

➡️ Relembre a final da NBA de 1999 entre Knicks e Spurs

Victor Wembanyama, do Spurs, comemora em partida contra o Trail Blazers pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)

O duelo que decide o título

As finais contam com elencos profundos e diversos jogadores capazes de desequilibrar. Ainda assim, a série tem tudo para ser marcada pelo confronto entre Jalen Brunson e Victor Wembanyama.

Enquanto os Knicks dependem da criatividade e do poder de decisão de seu armador para quebrar a defesa adversária, os Spurs apostam no talento geracional de Wembanyama para buscar mais um título da franquia.

Em uma decisão cercada de expectativas, o desempenho das duas estrelas vai ser o fator determinante para definir quem levantará o troféu Larry O'Brien ao fim da série.

Confira o calendário da série:

03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

➡️ Spurs x Knicks pelo jogo 1 da final da NBA; onde assistir

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