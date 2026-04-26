Kevin Durant vive jejum de títulos desde saída do Warriors
Lesões, trocas de time e derrotas nos playoffs moldam nova fase do astro da NBA
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Desde que deixou o Golden State Warriors em 2019, Kevin Durant ainda não voltou a conquistar um título da NBA. O cenário se agrava com uma sequência recente de eliminações duras nos playoffs, incluindo três séries em que suas equipes foram amplamente dominadas nos últimos quatro anos, um contraste marcante com o período de auge na Califórnia.
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Queda brusca após o auge
Antes da saída, Durant era peça central de uma dinastia. Pelo Warriors, conquistou os títulos de 2017 e 2018, foi duas vezes MVP das Finais e consolidou seu nome entre os maiores da história, reconhecimento reforçado ao ser incluído no time dos 75 maiores jogadores da NBA. Antes da sua saída, a camisa 35 foi aposentada pelo Golden State em sua homenagem.
A mudança para o Brooklyn Nets, em 2019, marcou o início de uma fase instável, impactada logo de cara por uma grave lesão no tendão de Aquiles que o tirou de toda a temporada 2019/20.
Lesões e eliminações precoces
Desde então, a trajetória de Durant tem sido marcada por campanhas frustradas:
- 2021: eliminado na 2ª rodada para o Milwaukee Bucks
- 2022: eliminado na 1ª rodada pelo Boston Celtics sem vencer jogos na série
- 2023: eliminado na 2ª rodada pelo Phoenix Suns
- 2024: eliminado na 1ª rodada pelo Minnesota Timberwolves sem vitórias na série
- 2025: fora dos playoffs
- 2026: novamente em situação crítica na 1ª rodada
Mesmo com atuações individuais de alto nível, os resultados coletivos ficaram abaixo do esperado.
Mudanças de equipe e falta de continuidade
Após o Nets, Durant passou pelo Phoenix Suns e chegou ao Houston Rockets, mas sem conseguir estabilidade suficiente para construir um projeto vencedor.
As constantes mudanças dificultaram a criação de um elenco competitivo e entrosado como o que tinha no Warriors.
Legado em jogo no fim da carreira
Apesar da fase atual, o legado de Durant segue incontestável: MVP da NBA, múltiplos títulos de pontuação, medalhas olímpicas e presença constante em All-Star Games.
Ainda assim, o contraste entre o sucesso coletivo no Warriors e o jejum posterior levanta questionamentos inevitáveis sobre o que poderia ter sido o final de sua carreira.
Entre lesões, mudanças de equipe e eliminações duras, a fase pós-Warriors de Kevin Durant mistura fatores de azar e contexto competitivo. Resta saber se ainda haverá tempo para uma última corrida ao título, ou se o auge vivido na Califórnia seguirá como o ponto mais alto de sua trajetória.
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