Desde que deixou o Golden State Warriors em 2019, Kevin Durant ainda não voltou a conquistar um título da NBA. O cenário se agrava com uma sequência recente de eliminações duras nos playoffs, incluindo três séries em que suas equipes foram amplamente dominadas nos últimos quatro anos, um contraste marcante com o período de auge na Califórnia.

continua após a publicidade

Kevin Durant, do Rockets, reage em partida contra o Timberwolves pela temporada regular da NBA (Foto: Alex slitz/Getty images/Afp)

➡️NBA divulga finalistas ao MVP; Jokic busca quarto título

Queda brusca após o auge

Antes da saída, Durant era peça central de uma dinastia. Pelo Warriors, conquistou os títulos de 2017 e 2018, foi duas vezes MVP das Finais e consolidou seu nome entre os maiores da história, reconhecimento reforçado ao ser incluído no time dos 75 maiores jogadores da NBA. Antes da sua saída, a camisa 35 foi aposentada pelo Golden State em sua homenagem.

A mudança para o Brooklyn Nets, em 2019, marcou o início de uma fase instável, impactada logo de cara por uma grave lesão no tendão de Aquiles que o tirou de toda a temporada 2019/20.

continua após a publicidade

Lesões e eliminações precoces

Desde então, a trajetória de Durant tem sido marcada por campanhas frustradas:

2021: eliminado na 2ª rodada para o Milwaukee Bucks 2022: eliminado na 1ª rodada pelo Boston Celtics sem vencer jogos na série 2023: eliminado na 2ª rodada pelo Phoenix Suns 2024: eliminado na 1ª rodada pelo Minnesota Timberwolves sem vitórias na série 2025: fora dos playoffs 2026: novamente em situação crítica na 1ª rodada

Mesmo com atuações individuais de alto nível, os resultados coletivos ficaram abaixo do esperado.

Kevin Durant, do Houston Rockets, caminha em quadra contra o Los Angeles Lakers no jogo 2 dos playoffs do Oeste. (Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP)

Mudanças de equipe e falta de continuidade

Após o Nets, Durant passou pelo Phoenix Suns e chegou ao Houston Rockets, mas sem conseguir estabilidade suficiente para construir um projeto vencedor.

As constantes mudanças dificultaram a criação de um elenco competitivo e entrosado como o que tinha no Warriors.

Legado em jogo no fim da carreira

Apesar da fase atual, o legado de Durant segue incontestável: MVP da NBA, múltiplos títulos de pontuação, medalhas olímpicas e presença constante em All-Star Games.

continua após a publicidade

Ainda assim, o contraste entre o sucesso coletivo no Warriors e o jejum posterior levanta questionamentos inevitáveis sobre o que poderia ter sido o final de sua carreira.

Entre lesões, mudanças de equipe e eliminações duras, a fase pós-Warriors de Kevin Durant mistura fatores de azar e contexto competitivo. Resta saber se ainda haverá tempo para uma última corrida ao título, ou se o auge vivido na Califórnia seguirá como o ponto mais alto de sua trajetória.

🏀 Aposte no seu time favorito na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.