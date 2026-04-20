Kevin Durant é desfalque nos playoffs para os Rockets

O Houston Rockets iniciou sua jornada na pós temporada com o pé esquerdo, tanto no placar quanto no departamento médico. Horas antes primeiro jogo deste sábado (18), a franquia anunciou o desfalque de seu principal astro, Kevin Durant, peça fundamental no esquema de Ime Udoka. Sem sua referência técnica, o time texano não resistiu ao Los Angeles Lakers e foi derrotado por 107 a 98, saindo em desvantagem na série.

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Uma ausência de peso

A baixa de Durant, que ostenta média superior a 26 pontos por partida, desestabilizou o ritmo ofensivo e a consistência da equipe. O impacto foi nítido nas estatísticas: Houston converteu apenas 37,6% dos arremessos de quadra e 33,3% do perímetro.

O ala-armador Josh Okogie foi o escolhido para substituir Durant, mas encontrou dificuldades em preencher o espaço deixado. O nigeriano encerrou a noite com apenas 7 pontos e um saldo negativo de -10 no índice plus/minus, ou seja, durante o tempo que esteve em quadra sofreu 10 pontos a mais do que marcou.

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Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton, do Lakers, disputam rebote com Jae'sean Tate, do Rockets, nos playoffs (Foto: Sean m. haffey/Getty images/Afp)

A lesão

De acordo com o técnico Ime Udoka, o problema surgiu na última quarta-feira (15), após um choque acidental de joelhos durante o treinamento.

"Ele está com dor e a região está bem sensível. É difícil dobrar o joelho em certos ângulos", explicou o comandante. "Não há um grande inchaço, mas a pancada foi em um ponto ingrato, logo acima do joelho, na região do tendão patelar. Se fosse uma batida comum, ele jogaria, mas a limitação de movimento é o que trava o retorno."

Incerteza para o próximo jogo

Ainda não há um cronograma oficial para o retorno de Durant, e a gravidade exata da lesão segue sob avaliação. Embora a comissão técnica mantenha a esperança de contar com o camisa 35 para o segundo confronto, a cautela prevalece.

Além do desfalque físico, Udoka criticou a postura mental do elenco jovem diante da pressão do Staples Center:

"Parecia que estávamos paralisados, como um cervo diante dos faróis de um carro. Temos jovens, mas eles já estiveram em quadras importantes antes. Não é a primeira experiência deles em pós-temporada", desabafou o treinador, cobrando uma postura mais agressiva para evitar um 2 a 0 na série.

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