O Houston Rockets enfrenta o Los Angeles Lakers nesta sexta-feira (24), em Houston, pelo terceiro jogo da série de playoffs da NBA 2025/26. A equipe texana está em desvantagem por 2 a 0 na série.

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Rockets arremessam mais, mas não vencem

Apesar de ter maior volume de arremessos nos dois primeiros jogos, Houston não conseguiu transformar a vantagem em vitórias. Foram 182 tentativas contra 138 dos Lakers, ainda assim, a equipe perdeu ambas as partidas.

Para Kevin Durant, o diferencial da série está na eficiência ofensiva do adversário:

Lance!

Lance!

Durant converteu apenas um dos quatro arremessos de três pontos que tentou no segundo jogo. O ala destacou a necessidade de variar mais as jogadas ofensivas.

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-Sabemos que os Lakers vão nos pressionar de várias formas, então precisamos estar preparados para qualquer tipo de arremesso.

Mais do que a derrota na série, o resultado ampliou uma marca incômoda para o ala: Durant não vence uma partida de Playoffs desde maio de 2023, um jejum que coloca pressão extra sobre o elenco comandado por Ime Udoka para os próximos jogos.

Números de Durant na série

Após ficar fora do primeiro jogo por dores no joelho, Durant voltou no segundo confronto e anotou 23 pontos, além de seis rebotes, na derrota por 101 a 94 na terça-feira (21). No entanto, cometeu nove turnovers, prejudicando o desempenho coletivo da equipe.

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A marcação dupla aplicada por Los Angeles tem sido um dos principais desafios para o jogador, dificultando tanto os arremessos quanto a distribuição de jogo.

Lance!

LeBron James, do Lakers, disputa jogada com Kevin Durant, do Rockets, pelos playoffs da Conferência Oeste (Foto: Ronald martinez/Getty images/Afp)

Do outro lado, LeBron James segue como peça-chave dos Lakers na série, após a ausência de Luka Doncic e Austin Reaves. A série coloca em cheque um tabu histórico: LeBron jamais perdeu uma série de pós-temporada após abrir 2 a 0. Além disso, o astro alcançou seu 155º jogo de Playoffs com pelo menos as marcas de 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, um patamar onde apenas ele e Michael Jordan habitam na história da liga.

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