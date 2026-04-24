Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo os jogos de hoje (24/04/2026)

No início dos playoffs de 2025/26, três jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite desta sexta-feira (24). Em destaque, os Lakers enfrentam os Rockets em busca da terceira vitória na série. Mais tarde, o time de Tiago Splitter, Portland Trail Blazers, recebe os Spurs. Confira todos os confrontos e onde assistir:

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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 24 de abril de 2026):

20h

Philadelphia 76ers x Boston Celtics - Série empatada em 1 a 1 - Prime Video

21h

Houston Rockets x Los Angeles Lakers - LAL lidera por 2 a 0 - Prime Video

22h30

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs - Série empatada em 1 a 1 - Prime Video

Tiago Splitter, técnico interino do Trail Blazers, orienta sua equipe em partida contra o adversário na NBA (Foto: Soobum im/Getty images/Afp)

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Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência Leste Conferência Oeste Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves New York Knicks x Atlanta Hawks Los Angeles Lakers x Houston Rockets Boston Celtics x Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns Detroit Pistons x Orlando Magic San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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