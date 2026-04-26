NBA: Jokic é expulso após confusão no fim de Wolves x Nuggets

O pivô Nikola Jokic, do Denver Nuggets, protagonizou uma confusão com Jaden McDaniels, do Minnesota Timberwolves, nos segundos finais do Jogo 4 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. O incidente ocorreu na noite de sábado (25), em Minneapolis, após McDaniels converter uma bandeja sem marcação a 1,3 segundo do fim. O Timberwolves venceu por 112 a 96 e abriu 3 a 1 na série.

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Confusão nos segundos finais

A jogada final gerou revolta em Jokic, que atravessou a quadra e confrontou McDaniels próximo ao banco do Timberwolves. O sérvio trocou palavras com o adversário antes de empurrá-lo, iniciando um princípio de confusão. McDaniels reagiu segurando a camisa do pivô, e outros jogadores rapidamente se envolveram. Após revisão, a arbitragem decidiu pela expulsão de Jokic e de Julius Randle, que também participou do tumulto com empurrões.

Jokic criticou a atitude do rival:

-Não me arrependo. Ele marcou depois que todo mundo parou de jogar, afirmou.

McDaniels, por outro lado, defendeu a jogada:

-O cronômetro ainda está correndo. Então, vou tentar marcar.

O técnico dos Nuggets, David Adelman, também reprovou a postura do adversário:

-Não gostei do que McDaniels fez. O jogo tinha acabado, declarou.

A série já vinha carregada de tensão desde o Jogo 2, quando McDaniels criticou publicamente jogadores dos Nuggets, incluindo Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray, chamando-os de "maus defensores".

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Jaden McDaniels, do Timberwolves, cobra lance livre contra o Nuggets no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: David sherman/Nbae via getty images/Afp)

Timberwolves perto da classificação

Com a vitória, o Timberwolves pode fechar a série no Jogo 5, que será disputado na segunda-feira (27), em Denver. Já os Nuggets tentam repetir o feito de 2020, quando viraram um 3 a 1 contra o Los Angeles Clippers e avançaram nos playoffs.

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