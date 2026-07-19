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Mavs garante ex-número 1 do Draft em troca com OKC e Hawks

Negociação tripla ainda envia o especialista defensivo Lu Dort para Atlanta

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/07/2026 13:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Zaccharie Risacher foi a primeira escolha geral da NBA no Draft de 2024 (Foto: Mike Lawrence / AFP)
Zaccharie Risacher foi a primeira escolha geral da NBA no Draft de 2024 (Foto: Mike Lawrence / AFP)

O mercado da NBA foi sacudido com uma complexa negociação envolvendo três franquias. De acordo com Shams Charania, da ESPN americana, o Oklahoma City Thunder fechou a troca de Lu Dort, membro do All-Defensive First Team na temporada do título da equipe, em 2025, com o Atlanta Hawks. O negócio, que também envolve o Dallas Mavericks, movimentou ativos futuros e levou o número 1 do Draft de 2024, Zaccharie Risacher, para o Texas.

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    • Mais do que uma movimentação técnica, a saída de Lu Dort fez parte de uma estratégia agressiva do Thunder nesta offseason. Em vez de simplesmente recusar a opção de renovação automática de US$ 17,7 milhões de Dort para economizar dinheiro, a franquia exerceu a cláusula para usá-lo como moeda de troca.

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    Lu Dort foi pilar do OKC para o título de 2025 (Foto: Joe Murphy/AFP)
    Lu Dort foi pilar do OKC para o título de 2025 (Foto: Joe Murphy/AFP)

    Impactos financeiros no OKC

    Com o movimento, somado às saídas de Isaiah Joe e Aaron Wiggins, o OKC acumulou sete escolhas de segunda rodada nesta janela, abriu uma exceção salarial de US$ 17 milhões e reduziu sua folha em impressionantes US$ 224 milhões, posicionando-se confortavelmente abaixo da temida linha de corte do segundo apron, limite financeiro extremamente rigoroso da NBA.

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    • Especificamente pela liberação de Dort, o Thunder garantiu três ativos de Draft: segundo Marc Stein, da ESPN americana, e Jake Fischer, outra importante jornalista focado no mercado da NBA, as escolhas garantidas foram a do Chicago Bulls de 2027 (via Dallas) e as escolhas mais favoráveis de Atlanta em 2031 e 2032. O negócio também acabou sendo positivo para o próprio atleta, que agora terá espaço no Hawks para negociar um contrato de longo prazo, algo que o teto salarial de Oklahoma não conseguiria cobrir.

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    Nas outras pontas do negócio, o Atlanta Hawks ganha um reforço de elite para sua defesa de perímetro com Dort e ainda recebe o armador Ryan Nembhard. Já o Dallas Mavericks garantiu o jovem ala francês Zaccharie Risacher, cedendo uma escolha de segunda rodada e enviando Nembhard para Atlanta para selar o acordo. Para absorver o contrato do ex-número 1 do Draft sem ferir as regras salariais da liga, os Mavericks utilizaram mais de US$ 13 milhões da exceção gerada na troca de Anthony Davis.

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