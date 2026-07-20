Draft da NBA 2026: melhores escolhas, surpresas e decisões que dividem opiniões Memphis, Thunder e Bulls estão entre os times que melhor aproveitaram as oportunidades do Draft

O Draft da NBA 2026 definiu o destino de 60 jovens talentos do basquete e deu início a uma nova fase para diversas franquias. Entre reconstruções, apostas de longo prazo e escolhas que surpreenderam, algumas equipes aproveitaram melhor as oportunidades disponíveis. Confira quais times saíram mais fortalecidos, quais escolhas surpreenderam e quem pode ter encontrado as maiores oportunidades do Draft.

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Como esperado, as primeiras posições ficaram com os principais jovens talentos: o Charlotte Hornets abriu o Draft ao selecionar AJ Dybantsa, considerado o principal prospecto de 2026. Na sequência, o Utah Jazz escolheu o armador Darryn Peterson, enquanto o Memphis Grizzlies apostou em Cameron Boozer, apontado como um dos jogadores mais completos da turma. Fechando o top 5, o Chicago Bulls, do técnico brasileiro Tiago Splitter, selecionou Nate Ament, e o Washington Wizards ficou com o armador Mikel Brown Jr.

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AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026 (Foto: Avery J. Munroe/NBAE via Getty Images/AFP)

Memphis foi o grande vencedor do Draft

Poucas franquias aproveitaram o Draft tão bem quanto o Memphis Grizzlies. A equipe garantiu Cameron Boozer com a terceira escolha geral, jogador apontado como um dos prospectos mais completos da classe graças à combinação de força física, inteligência tática e impacto nos dois lados da quadra.

Mas o trabalho de Memphis foi além da escolha de Boozer. Durante o Draft, a franquia negociou posições, acumulou futuras escolhas de segunda rodada e, ainda assim, conseguiu selecionar Karim Lopez na 21ª posição. O ala mexicano era projetado por muitos analistas para sair entre os 15 primeiros escolhidos e acabou sendo visto como um dos maiores achados do evento.

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Ao unir um talento capaz de liderar a reconstrução da equipe com um jogador de alto potencial escolhido bem abaixo do esperado, Memphis terminou o Draft como uma das franquias mais elogiadas.

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Bulls apostam no futuro com Tiago Splitter

Em processo de reconstrução sob o comando do técnico brasileiro Tiago Splitter, o Chicago Bulls chegou ao Draft com uma das escolhas mais valiosas da noite: a quarta posição. A franquia selecionou o ala Nate Ament, considerado um dos jogadores de maior potencial da classe. Dono de um jogo versátil e com grande capacidade de pontuação, o jovem de 18 anos chega para ser uma das peças centrais do novo projeto dos Bulls.

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A escolha reforça a estratégia da equipe de investir em talentos com alto teto de desenvolvimento para acelerar a reconstrução liderada por Splitter, que inicia sua primeira temporada como treinador principal da franquia.

Utah aposta em um jogador para mudar o rumo da franquia

Mesmo sem a primeira escolha geral, o Utah Jazz saiu satisfeito do Draft ao selecionar Darryn Peterson.

O armador era considerado um dos maiores talentos da classe por reunir características cada vez mais valorizadas na NBA: capacidade para criar o próprio arremesso, visão de jogo, força física e versatilidade defensiva. Apesar de algumas dúvidas sobre sua passagem pelo basquete universitário, Peterson chega com potencial para se tornar o principal nome do novo ciclo da franquia.

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Para um time que busca voltar aos playoffs, encontrar um jogador com perfil de estrela já representa um dos principais objetivos do Draft.

Thunder e Warriors reforçam projetos vencedores

Entre as equipes que já brigam pelas primeiras posições da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors também fizeram movimentos considerados inteligentes.

O Thunder apostou no pivô espanhol Aday Mara, de 2,21 m, conhecido pela proteção de aro, leitura de jogo e qualidade nos passes. A chegada do armador Bennett Stirtz aumenta ainda mais a profundidade de um elenco jovem que já figura entre os candidatos ao título.

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Já o Warriors escolheu Yaxel Lendeborg na 11ª posição. Aos 23 anos, o ala chega mais preparado do que a maioria dos novatos e tem características que encaixam no estilo de jogo da equipe: intensidade defensiva, versatilidade e capacidade para contribuir sem precisar da bola nas mãos.

Nem todas as escolhas convenceram

Como em todo Draft, algumas decisões dividiram opiniões. O Dallas Mavericks chamou atenção ao selecionar Morez Johnson Jr. na nona posição. O ala-pivô evoluiu durante o processo pré-Draft e é visto como um excelente defensor, mas muitos acreditavam que ainda havia jogadores com teto mais alto disponíveis naquele momento.

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Outro caso foi o do Brooklyn Nets, que apostou em Mikel Brown Jr. com a sexta escolha geral. O armador possui talento ofensivo evidente e grande capacidade de criação, mas seu porte físico e o histórico recente de lesões fazem com que a escolha seja vista como uma aposta de risco para uma posição tão alta.

Isso não significa que as decisões tenham sido erradas, mas elas dependerão de um desenvolvimento acima da média para serem plenamente justificadas.

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Os maiores achados do Draft

Além das escolhas no topo da primeira rodada, algumas franquias encontraram jogadores considerados excelentes oportunidades em posições mais baixas.

O Philadelphia 76ers selecionou Labaron Philon na 22ª escolha, apesar de o armador aparecer entre os principais prospectos da classe durante boa parte do processo pré-Draft.

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Karim Lopez, escolhido por Memphis apenas na 21ª posição, também entra nessa lista, assim como Jayden Quaintance. Mesmo recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), o pivô escolhido pelo San Antonio Spurs na 20ª posição segue sendo visto como um dos defensores de maior potencial da turma de 2026.

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