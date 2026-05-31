O hexa vem? Knicks na final da NBA é bom presságio para seleção

O torcedor brasileiro ganhou mais um motivo para acompanhar a campanha do New York Knicks nas Finais da NBA. Uma curiosa coincidência histórica pode ser um bom presságio: sempre que a franquia de Nova York chegou à decisão da liga em anos de Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos e no México, o Brasil terminou campeão do torneio.

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A coincidência aconteceu pela primeira vez em 1970. Naquele ano, os Knicks conquistaram seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers em sete partidas. Poucos meses depois, a Seleção Brasileira, liderada por Pelé levantou a taça da Copa do Mundo no México, conquistando o tricampeonato mundial.

O roteiro voltou a se repetir em 1994. Os Knicks chegaram novamente às finais da NBA, mas acabaram derrotados pelo Houston Rockets. Mesmo sem o título da franquia, a coincidência permaneceu viva: naquele mesmo ano, o Brasil conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.

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Agora, em 2026, a história ganha um novo capítulo. Após 27 anos de espera, os Knicks retornam às finais da NBA, justamente em uma temporada em que a Copa do Mundo será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Para os supersticiosos, o sinal é claro: o hexa vem aí.

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Jalen Brunson, do New York Knicks, observa a partida contra o Atlanta Hawks no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: David l. nemec/Nbae via getty images/Afp)

Como o Knicks chegou as finais da NBA em 2026?

O New York Knicks garantiu vaga nas finais da NBA ao dominar a Conferência Leste nos playoffs. A equipe confirmou a classificação ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 130 a 93 fora de casa, fechando a série sem derrotas e alcançando a impressionante marca de 11 vitórias consecutivas na pós-temporada, um recorde da franquia.

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A classificação encerrou um longo jejum. A última participação dos Knicks nas Finais havia sido em 1999, quando a equipe acabou derrotada pelo San Antonio Spurs por 4 a 1.

🏀Aposte na vitória do Knicks!

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