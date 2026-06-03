Análise: O que está em jogo para Spurs e Knicks nas Finais da NBA

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As Finais da NBA 2026 começam nesta quarta-feira (03), às 21h30 (de Brasília), com o duelo entre New York Knicks e San Antonio Spurs no Frost Bank Center, em San Antonio. A série marca o reencontro das equipes em uma decisão após 27 anos e coloca em quadra duas das histórias mais interessantes da temporada.

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De um lado, os Knicks retornam às Finais pela primeira vez desde 1999 e tentam conquistar um título que não vem desde 1973. Do outro, os Spurs disputam sua primeira decisão desde 2014 e buscam o sexto campeonato da franquia, agora liderados pela nova geração comandada por Victor Wembanyama.

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O que está em jogo para os Knicks?

A franquia de Nova York vive uma de suas temporadas mais marcantes das últimas décadas. Após anos de reconstrução, a equipe liderada por Jalen Brunson chega às finais carregando a esperança de encerrar um jejum de 53 anos sem títulos.

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A conquista representaria a consagração definitiva do projeto montado pela diretoria nos últimos anos. Brunson se consolidaria como um dos maiores ídolos da história recente da franquia, enquanto nomes como Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges e OG Anunoby teriam seus nomes eternizados em uma das cidades mais exigentes do esporte mundial.

Além disso, os Knicks chegam embalados por uma campanha dominante nos playoffs, com 11 vitórias consecutivas e uma classificação histórica para a decisão.

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Knicks atropela Cavs e é campeão da Conferência Leste (Foto: David L. Nemec/NBAE via Getty Images/AFP)

O que está em jogo para os Spurs?

Se Nova York luta para voltar ao topo, San Antonio busca escrever o primeiro capítulo de uma possível nova era vencedora.

Após o fim da dinastia liderada por Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili, os Spurs passaram anos longe do protagonismo. Agora, sob o comando de Victor Wembanyama, a franquia volta a disputar o título e vê a oportunidade de iniciar um novo ciclo de sucesso.



Aos 20 anos, Wembanyama já é considerado um dos principais jogadores da liga e entra na série como favorito ao prêmio de MVP das Finais. Uma conquista tão cedo na carreira reforçaria seu status como o principal rosto da nova geração da NBA.

San Antonio Spurs foi campeão da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Mais do que um título

A decisão também simboliza o choque entre dois modelos diferentes de construção de elenco: enquanto os Knicks chegaram ao topo por meio de trocas e contratações, os Spurs apostaram no desenvolvimento de jovens talentos selecionados no Draft.

A bola sobe nesta quarta-feira (03). Para os Knicks, a chance de acabar com uma espera que dura mais de meio século. Para os Spurs, a oportunidade de dar início a uma nova dinastia.

Confira o calendário da série:

3/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

5/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

8/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!

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