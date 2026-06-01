Copa do Mundo pode ser impactada por finais do Knicks na NBA; entenda

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A classificação do New York Knicks para as finais da NBA criou uma situação curiosa para os torcedores que estarão em Nova York durante a Copa do Mundo de 2026. Caso a série pelo título chegue ao jogo 6, a partida coincidirá com um compromisso do Mundial no MetLife Stadium.

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O Knicks garantiu vaga na decisão após vencer o Cleveland Cavaliers por 4 a 0 na final da Conferência Leste. Já o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder por 4 a 3 na decisão da Conferência Oeste.

➡️San Antonio Spurs e New York Knicks chegam à final e ampliam recorde na NBA



Calendário da NBA coincide com a Copa Do Mundo

As finais da NBA começam em 3 de junho e são disputadas em melhor de sete jogos. Se a série não for definida rapidamente, o jogo 6 está marcado para 16 de junho, exatamente em uma data na qual o MetLife Stadium receberá uma partida da Copa do Mundo.

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No dia 13 de junho, Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (de Brasília). Na mesma noite, um eventual jogo 5 das finais da NBA estava previsto, mas a organização alterou o local da partida, que agora será realizada em San Antonio.

Já em 16 de junho, França e Senegal entram em campo às 16h, enquanto um possível jogo 6 da decisão da NBA aconteceria às 21h30, no Madison Square Garden.

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O atacante brasileiro Vinícius Jr (não aparece na foto) comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do time durante o amistoso internacional de futebol entre Brasil e Panamá, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (Foto: Mauro Pimentel / Afp)

Embora os eventos ocorram em locais diferentes, o impacto pode ser sentido no sistema de transporte da região. O Madison Square Garden, casa do Knicks, fica sobre a Penn Station, principal terminal ferroviário utilizado por quem se desloca ao MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey.

A distância entre os dois locais é de cerca de 12 quilômetros, mas ambos dependem de rotas semelhantes de transporte público. Com milhares de torcedores circulando entre Manhattan e Nova Jersey, a expectativa é de estações, trens e ônibus mais cheios nos dias de jogos.

Partida 6 pode não acontecer

Ainda não há garantia de que o jogo 6 será disputado. Caso a série termine em quatro ou cinco partidas, a coincidência deixará de existir.

Mesmo assim, torcedores que pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo na região de Nova York devem se preparar para um sistema de transporte mais movimentado caso a decisão da NBA chegue aos últimos confrontos.

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