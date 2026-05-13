Luka Dončić veta troca por Giannis Antetokounmpo

A temporada do Los Angeles Lakers mal terminou e a diretoria já se encontra em um impasse de bastidores. Enquanto Austin Reaves deve recusar sua opção contratual para buscar um novo acordo no mercado, o Milwaukee Bucks está oficialmente aberto a ouvir propostas de troca por Giannis Antetokounmpo, de acordo com informações da ESPN. Contudo, um obstáculo inesperado surgiu: a vontade de Luka Dončić.

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Luka Dončić prefere jogar com Reaves

Segundo reportagem publicada pelo The Athletic, uma possível troca envolvendo os dois jogadores foi vetada internamente por Dončić, que agiu internamente para proteger Reaves, mesmo que isso custe a chegada do "Greek Freak". O posicionamento do esloveno não é meramente emocional. Apesar da amizade construída, Luka vê o ala como uma peça fundamental e de longo prazo ao seu lado.

As fontes da reportagem afirmam que Dončić prefere uma formação de equipe que inclua ele e Reaves, além de qualquer outra estrela que os Lakers consigam adquirir. Os números validam o ponto de Luka: nas últimas duas temporadas, Reaves teve médias de 21.5 pontos, 5.7 assistências e 4.6 rebotes. Os únicos jogadores a também atingirem essas médias jogando em pelo menos 100 partidas são Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Antetokounmpo, James Harden, Cade Cunningham, LaMelo Ball, Dončić e LeBron James.

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O desafio da diretoria do Lakers

A situação coloca os executivos de Los Angeles em uma posição delicada. Negociar por uma estrela sem incluir Reaves complicaria significativamente qualquer negociação, mas a vontade de construir um time em torno de Dončić pesa, principalmente se considerar que LeBron vai se tornar um agente livre e seu futuro na equipe é incerto.

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Porém, o contexto que envolve Austin Reaves não é simples. Executivos rivais previram que o jogador poderia receber um contrato de US$ 40 milhões por temporada. A questão para a diretoria dos Lakers é qual o valor que eles atribuem a Reaves em relação aos seus objetivos para o elenco. Segundo fontes importantes da equipe, o compromisso com o equilíbrio do grupo guiará a decisão.

Com o contrato de LeBron ainda para resolver, somado ao Draft e à abertura da agência livre se aproximando, o Lakers terá que decidir entre a agressividade do mercado e a manutenção da química interna pedida por seu principal jogador.

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